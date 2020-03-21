TZOB Başkanı Bayraktar'dan "22 Mart Dünya Su Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar'dan '22 Mart Dünya Su Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

TZOB Başkanı Bayraktar'dan "22 Mart Dünya Su Günü" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin kişi başına düşen kullanılabilir su miktarına göre su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Suyun damlasını bile ziyan etmek gelecek nesillere ihanettir.

TZOB Başkanı Bayraktar'dan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Türkiye'nin kişi başına düşen kullanılabilir su miktarına göre su azlığı yaşayan ülkeler arasında yer aldığını belirterek, "Suyun damlasını bile ziyan etmek gelecek nesillere ihanettir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, 22 Mart Dünya Su Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, suyun, dünyada dengeli dağılmadığına dikkati çekti. Türkiye'nin kişi başına düşen yıllık 1347 metreküp kullanılabilir su miktarıyla su azlığı çeken ülkeler arasında bulunduğuna işaret eden Bayraktar, ülkede nüfusun artmasıyla su fakiri olma riskinin bulunduğunu bildirdi.

Bayraktar, "Kuraklığa karşı bilinçli hareket edilmeli. Tedbir almak, su tasarrufu yapmak zorundayız. Türkiye su zengini değildir. Suyun damlasını bile ziyan etmek gelecek nesillere ihanettir." değerlendirmesinde bulundu.

Sürdürülebilir su politikası izlemenin, akılcı ve kalıcı çözümler üretmenin bir zorunluluk olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Dünyada tarım alanlarının hemen hemen tamamını kullanıyoruz. Üretimi artırmanın tek yolu var, o da verimliliği artırmak. Verim artışını sağlamak için kullanacağımız en önemli unsur da sudan başka bir şey değil. Yeterli su kullanımı verimlilik için şarttır."

"GAP, KOP ve DAP gibi projeler tamamlanmalı"

Sulamanın tarımda sürdürülebilirlik açısından ürünün kalite ve veriminin artırılmasında önemli rol oynadığına dikkati çeken Bayraktar, son yıllarda yer altı sularının aşırı tüketilmesi nedeniyle Türkiye'nin birçok bölgesinde su sorunu görülmeye başlandığını bildirdi.

Bayraktar, Türkiye'de sulamaya açılan alanların büyük bir kısmında da geleneksel yüzey sulama yöntemleri uygulandığını belirterek şunları ifade etti:

"Yüzde 60'a varan su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama sistemlerini kurmak, su kayıplarını azaltmak, aşırı ve yanlış sulamanın topraklarımıza ve çevreye verdiği zararlı etkileri en aza indirmek zorundayız. Vahşi sulamaya son vermemiz şart. Basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması için teşvik ve hibeler artırılarak üreticilerimiz için daha cazip hale getirilmeli."

Teknik ve ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektarlık arazinin 1,85 milyon hektarlık kısmında sulama altyapısının tamamlanmadığını ifade eden Bayraktar, bu arazilerin de suya kavuşturulmasının gıda talebinin karşılanması, tarımda çalışan nüfusun işsizlik sorunlarının çözülmesi ve üreticilerin hayat standartlarının yükseltilmesi açısından önemli olduğunu vurguladı.

Bayraktar, bu kapsamda büyük sulama projeleri içeren GAP, KOP ve DAP gibi projelerin bir an önce tamamlanması gerektiğini belirterek, arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması ve yer altı suyu rezervlerinin korunmasının önem taşıdığını bildirdi.

Suyun değerini en çok çiftçilerin bildiğine işaret eden Bayraktar, dünyada yaşayan her kişinin bu bilince ulaşması temennisiyle 22 Mart Dünya Su Günü'nü kutladı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 11:22 Kaynak: AA

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