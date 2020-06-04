TZOB Başkanı Bayraktar'dan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle üst üste yaşanan doğal afetlerin çiftçileri üretimi sürdüremez hale getirdiğini belirterek, "Çevreye verilen zarar iklim değişikliğine neden oluyor ve tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, "5 Haziran Dünya Çevre Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, doğayı tahrip etmenin gelecek nesillere yapılan haksızlık olduğunu bildirdi.

Henüz faydası bilinmeyen bir bitkinin gelecekte amansız bir hastalığı tedavi edecek ilaç yapımında kullanılabileceğine işaret eden Bayraktar, bu yıl "Dünya Çevre Günü" temasının 'biyoçeşitlilik' olarak belirlendiğini hatırlattı.

Bayraktar, Türkiye'nin sahip olduğu biyolojik tür zenginliği ve diğer çevresel değerlerin, korunması ve gelecek nesillere sürdürülebilir şekilde aktarılmasının önem taşıdığını vurgulayarak, "Bunu sağlamada toplumumuzda çevresel hassasiyetin artırılması, bilinçli tüketim alışkanlıklarının kazandırılması, geri dönüşüm uygulamalarının yaygınlaşması büyük önem taşımaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yalnızca insanları değil, çevreyi de etkilediğine dikkati çeken Bayraktar, özellikle sağlık atıkları konusunda hassas davranılması gerektiğini kaydetti.

Bayraktar, "Bu süreçte hastalık bulaştırıcı risk taşıyan atıklarla karşı karşıya kalmaktayız. Kullanılan yüz maskeleri, eldivenler ve diğer koruyucu ekipmanlar, çevreyle teması en az olacak şekilde çöpe atılmalıdır." uyarısını yaptı.

"Çevreye verilen zarar iklim değişikliğine neden oluyor"

Son dönemde, önce aşırı sıcaklıkların sonrasında ise yağış, don, dolu, kırağı, aşırı soğuk, fırtına, hortum gibi doğal olayların ve afetlerin yaşandığını hatırlatan Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekleşen ani hava değişimi hemen hemen tüm bölgelerde afete neden oldu. Son yıllarda iklim değişikliğinin etkileriyle üst üste yaşanan doğal afetler, çiftçimizi üretimi sürdüremez hale getiriyor. Çevreye verilen zarar iklim değişikliğine neden oluyor ve tarımsal üretimi olumsuz etkiliyor."

Bayraktar, Türkiye'nin, kültürel ve doğal zenginlikleri ve biyolojik çeşitliliğiyle zengin bir ülke olduğunu belirterek, sanayi ve ekonomide kalkınma sağlanırken sahip olunan bu zenginliğin de ihmal edilmemesi gerektiğini bildirdi.