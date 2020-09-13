TZOB Başkanı Bayraktar'dan Antep fıstığı için müdahale kurumu talebi Açıklaması - Son Dakika

TZOB Başkanı Bayraktar'dan Antep fıstığı için müdahale kurumu talebi Açıklaması

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin çok ve alıcının az olduğu Antep fıstığı sektöründe fiyat istikrarının ancak müdahale kurumuyla sağlanabileceğini bildirdi.

TZOB Başkanı Bayraktar'dan Antep fıstığı için müdahale kurumu talebi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticinin çok ve alıcının az olduğu Antep fıstığı sektöründe fiyat istikrarının ancak müdahale kurumuyla sağlanabileceğini bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, az alıcı olmasının Antep fıstığı fiyatları üzerinde spekülasyona neden olduğunu ifade etti.

Antep fıstığının sezon başında ucuz fiyatla alınarak stok yapıldığı, ürün arzının bitiminde yüksek fiyatla piyasaya sürülerek haksız kazanç sağlandığına dikkati çeken Bayraktar, "Bu durum, başta tatlı üreticileri olmak üzere, fıstığı ham madde olarak kullanan imalatçıları ve tüketicileri olumsuz etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, devletin üreticileri serbest piyasa adı altında tekelleşen alıcılara teslim etmemesi gerektiğini belirterek, "Çok sayıda üretici, az sayıda alıcının olduğu Antep fıstığında istikrar ancak bir müdahale kurumunun varlığıyla sağlanabilir." ifadesini kullandı.

Söz konusu kurumun, piyasayı takip ederek gerektiğinde fiyat açıklaması ve piyasayı regüle etmesi gerektiğini bildiren Bayraktar, bu şekilde piyasadaki tekelci yapının kırılacağına işaret etti.

Bayraktar, yüksek girdi maliyetlerinin de Antep fıstığı üreticilerinin sorunlarından olduğunu kaydederek, desteklerin girdi maliyetlerindeki yüksekliğin yanında yetersiz kaldığına dikkati çekti. Bayraktar, bu nedenle Antep fıstığının da fındık gibi alan bazlı destek kapsamına alınmasını istedi.

Verim ve kaliteyi artırıcı önlemlerin teşvik edilerek üretim kapasitesinin yükseltilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şu değerlendirmede bulundu:

"Yeni kurulacak bahçelerde ihracata yönelik çeşitler tercih edilmeli, tanıtım faaliyetleriyle 'Türk fıstığı' imajı oluşturulmalı. Her yıl kaliteli ürününün piyasada bulunabilirliğinin sağlanması ancak lisanslı depolarla mümkün olabilmekte. Gaziantep'de kurulumu devam eden lisanslı depoların kurulumu hızla tamamlanmalı. Antep fıstığı üreten diğer illerimizde de lisanslı depolar yaygınlaşmalı, ürün ihtisas depoları hayata geçirilmeli. Lisanslı depolarla fiyat istikrarı ve üreticimizin yeterli gelir elde edebilmesi sağlanmış olacak. Kaçak fıstık girişi önlenmeli."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Gaziantep, Bayraktar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.09.2020 10:05 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar'dan Antep fıstığı için müdahale kurumu talebi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

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