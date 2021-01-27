TZOB Başkanı Bayraktar'dan "artan gübre fiyatlarına müdahale edilmesi" talebi - Son Dakika

TZOB Başkanı Bayraktar'dan "artan gübre fiyatlarına müdahale edilmesi" talebi

27.01.2021 11:29
TZOB Başkanı Bayraktar'dan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, girdi fiyatları, üreticilerin kredi borçları ile patateste ve soğanda devam eden pazarlama sorunlarına ilişkin açıklama yaptı.

Üreticilerin, sorunlarına çözüm beklediğini belirten Bayraktar, yerli üretimin daha çok önem kazandığı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını döneminde tarımsal üretimin sekteye uğratılmamasının gerektiğini vurguladı.

Bayraktar, gübre fiyatlarında bir yılda yüzde 70'e varan artış yaşandığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Gübre sektörünün denetim ve kontrolünün yapılması böyle dönemlerde önem kazanıyor. Gübre tarımsal üretimdeki en önemli girdilerden biridir ve üretimi yüzde 50'ye kadar artırabilmektedir. Yoğun gübre kullanımının başlayacağı önümüzdeki günleri düşünerek, üretimin aksamaması için artan gübre fiyatlarına acilen müdahale edilmelidir.

Özellikle baharda üst gübre olarak buğday ve arpa başta olmak üzere birçok üründe kullanılan üre gübresi fiyatlarının aşağıya çekilmesinin üzerinde önemle durulmalıdır. Buğday ve arpada kuraklıktan dolayı zaten üretim düşüklüğü beklenirken, bir de yeterli gübre kullanılmaması dolayısıyla üretimin daha da azalmasına meydan verilmemelidir. Çünkü yurt içinden çiftçiden 1650 liradan alınan buğdayın şu andaki fiyatı yurt dışında 2 bin 650 liraya yükselmiştir. Bu nedenle en temel ürünümüz buğdayda yerli üretim fevkalade önem kazanmıştır."

Bayraktar, yeterli gübrenin kullanılmaması halinde verimin ve üretimin azalacağını belirterek, bunun da gıda fiyatlarının artmasına sebep olacağını ve tüketiciyi mağdur edeceğini aktardı.

Çok düşük kalan gübre desteklerinin artırılmasını da talep eden Bayraktar, "Gübre fiyatları artışının, özellikle salgın sürecinde artırılması gereken üretimimiz için büyük bir tehdit olduğunun farkına varmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, yem fiyatlarındaki artışın da üreticiyi etkilediğine dikkati çekerek, tarımsal sulamadaki elektrik fiyatları ile sulama ücretlerinin yüksekliğinin de üreticiyi mağdur ettiğini bildirdi.

Zirai mücadele ilaçları fiyatlarının da yükseldiğine değinen Bayraktar, "Yemde üreticilere destekleme yapılmalı, elektrik fiyatları ve sulama ücretleri makul seviyelere indirilmeli ve ilaç fiyatlarına uygulanan yüzde 18'lik KDV üreticilerimize destek olarak verilmelidir." ifadesini kullandı.

"Borçlar uzun vadeye yayılmalı"

Bayraktar, kuru soğan ve patatesteki pazarlama sorunlarının devam ettiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Depolarda bekleyen soğanda çürümeler oldu. Nisanda taze soğan çıkmaya başladığında depolardaki soğanların satışında sıkıntı olacaktır. Üreticilerimizin mağduriyetinin önlenmesi için, soğan ihracatına ivme kazandırılması, yeni alıcıların ve pazarların bulunması gerekmektedir. Patateste de üreticilerimizin beklentisi; tüketimin artmasını sağlayarak ürünün değerlendirilmesi, ihracatın teşvik edilmesidir."

Çiftçinin takibe düşen kredi borçlarının yapılandırılmasına yönelik taleplerini sürdürdüklerini aktaran Bayraktar, "Hükümetimizden beklentimiz, acil olarak çiftçimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Kredi, 112, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar'dan 'artan gübre fiyatlarına müdahale edilmesi' talebi - Son Dakika Ekonomi


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