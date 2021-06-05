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TZOB Başkanı Bayraktar'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

TZOB Başkanı Bayraktar'dan "Dünya Çevre Günü" mesajı Açıklaması

05.06.2021 12:12
TZOB Başkanı Bayraktar'dan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticiden tüketiciye toplumun her kesiminin çevre konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, üreticiden tüketiciye toplumun her kesiminin çevre konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesinin önem taşıdığını bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 1972 yılında İsveç'in başkenti Stockholm'de gerçekleştirilen BM Çevre Konferansı'nda alınan kararla, 5 Haziran'ın "Dünya Çevre Günü" ilan edildiğini anımsattı.

Çevre kirliliğinin ekosistemin doğal dengesini bozduğunu, kirlenen hava, su ve toprağın artık canlıların yaşamını tehdit ettiğini ifade eden Bayraktar, dünya genelinde doğal kaynakları tehdit eden unsurların, nüfus artışı, kentleşme, tüketim alışkanlıkları ve iklim değişikliği olduğunu belirtti.

Bayraktar, zaman içinde tüketim alışkanlıklarının yalnızca su değil, tüm doğal kaynakların hızla tükenmesine neden olduğunu vurgulayarak, tarımın da iklim değişikliğinden etkilenen sektörlerin başında geldiğini kaydetti.

Çevrenin ayrılmaz bir parçası olan suyun, insan yaşamının devamlılığı için esas olduğunu bildiren Bayraktar, "Ancak, tüm dünyada suyun miktarı, kaynakları ve kalitesi iklim değişikliğinin olumsuz etkileri sebebiyle tehdit altında bulunmaktadır. Gelecek nesillerimizin de yaşam standartları doğrudan su kaynaklarımıza ve suyun etkin yönetimine bağlı olduğundan, bugünden sularımız üzerindeki tüm tehlikelere karşı önlem almak gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, çevre sorunlarının sadece Türkiye'nin değil tüm dünyanın ortak sorunu olduğuna dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Dolayısıyla ülkeler bazında ortak hareket edilmelidir. Toplumda çevre bilincinin oluşturulması, çevre sorunlarına karşı duyarlı olunması ve gerekli önlemlerin alınmasının temelinde eğitim yatmaktadır. Üreticiden tüketiciye toplumun her kesiminin çevre konusunda bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi önem arz etmektedir. Ülkeler doğal kaynakların korunmasını sağlayıcı politikalar geliştirmeli, sektörel politikalar biyolojik çeşitliliğin korunması amacını gözetecek şekilde düzenlenmeli."

Doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımında kurum ve kuruluşların iş birliği yapması ve toplumun konuya duyarlılık göstermesinin önemine işaret eden Bayraktar, şöyle devam etti:

"Tarım arazilerinde toplulaştırma çalışmaları yapılırken, rüzgar erozyonu görülen alanlarda, rüzgar perdesi, yeşil kuşak ve rekreasyon maksatlı ağaçlandırma çalışmaları yapılacak alanlar planlanmalıdır. Tarım alanlarında uygun planlama yapılarak en az su tüketen bitki yetiştiriciliği, bilinçli gübre kullanımı ve modern sulama teknikleri ile uygun türlerle oluşturulan ekim nöbetleri uygulamaları yaygınlaştırılmalıdır. Toprakların çoraklaşmasını ve verimliliğin azalmasını önlemek maksadıyla atık sular ve tarımdan dönen drenaj suları, uygun arıtım sağlanmadan tarımda kullanılmamalıdır."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Dünya Çevre Günü, Şemsi Bayraktar, Stockholm, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar'dan 'Dünya Çevre Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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