TZOB Başkanı Bayraktar: "En fazla fiyat düşüşü karnabaharda, en fazla fiyat artışı pastörize sütte oldu" - Son Dakika

TZOB Başkanı Bayraktar: "En fazla fiyat düşüşü karnabaharda, en fazla fiyat artışı pastörize sütte oldu"

01.02.2021 10:29
TZOB Başkanı Bayraktar:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34,59 ile karnabaharda, en fazla fiyat artışının ise yüzde 23,65 ile pastörize sütte olduğunu bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ocak ayında markette en fazla fiyat düşüşünün yüzde 34,59 ile karnabaharda, en fazla fiyat artışının ise yüzde 23,65 ile pastörize sütte olduğunu bildirdi.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, TZOB olarak üreticiden tüketiciye halkın tamamını yakından ilgilendiren gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye ve kamuoyunu doğru bilgilendirmeye devam edeceklerini vurguladı.

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki makasın bir türlü kapanmadığını belirten Bayraktar, bütün kesimlerin sağduyulu davranması ve spekülatörlere fırsat verilmemesi gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, ocakta markette 22, üreticide 13 üründe fiyat artışı, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü olduğuna işaret ederek, markette 2, üreticide 11 üründe ise fiyatın değişmediğini kaydetti.

Ocakta fiyatı en fazla artan ürünün markette süt ve üreticide salatalık, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette karnabahar, üreticide lahana olduğunu aktaran Bayraktar, lahananın 4 kat, maydanozun 3,9 kat, süt ve patatesin 3 kat, marulun 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığının altını çizdi. Bayraktar, üreticide 68 kuruş olan lahananın 2 lira 70 kuruşa, 50 kuruş olan maydanozun 1 lira 96 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan sütün 8 lira 94 kuruşa, 67 kuruş olan patatesin 2 lira 17 kuruşa, 1 lira 68 kuruş olan marulun 5 lira 19 kuruşa satıldığı bilgisini verdi.

Market fiyatlarındaki değişim

Bayraktar, ocakta markette kuru fasulye ve toz şeker fiyatında bir değişimin meydana gelmediğine dikkati çekerek, "Markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 34,59 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat düşüşünü yüzde 27,14 ile ıspanak, yüzde 23,50 ile pırasa, yüzde 16,92 ile elma, yüzde 14,09 ile kuru soğan, yüzde 9,70 ile lahana, yüzde 9,02 ile patates, yüzde 6,68 ile havuç, yüzde 5,49 ile yumurta, yüzde 5,05 ile nohut takip etti." ifadelerini kullandı.

Markette görülen fiyat artışlarına da değinen Bayraktar, "Markette en fazla fiyat artışı yüzde 23,65 ile pastörize sütte yaşandı. Sütteki fiyat artışını yüzde 21,66 ile kabak, yüzde 16,77 ile beyaz peynir, yüzde 16,70 ile patlıcan, yüzde 14,52 ile sivri biber, yüzde 12,77 ile tereyağı, yüzde 11,55 fındık, yüzde 9,58 ile yoğurt, yüzde 9,56 ile kuru üzüm, yüzde 8,38 ile kırmızı mercimek, yüzde 6,73 ile limon takip etti." bilgisini verdi.

Üretici fiyatlarında değişim

Bayraktar, ocak ayında üreticide maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve fındık fiyatında bir değişim meydana gelmezken, fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 36,25 azalmayla lahanada, en fazla fiyat artışının yüzde 52,35 ile salatalıkta görüldüğünü vurguladı.

Kuru soğan ve patateste yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle talepte yaşanan daralmanın pazarlama sorunlarına yol açmasının fiyatlarda düşüşe yol açtığına işaret eden Bayraktar, ihracat da dahil, bu ürünlere yeni pazarlar bulunması gerektiğini bildirdi. Bayraktar, limon üreticisinin beklentisi olan ihracatın da teşvik edilerek yeni pazarlar bulunmasının önem taşıdığını ifade etti.

"Çiftçinin borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı"

Bayraktar, üreticilerin bin bir emekle ürettikleri üründen yeterli gelir elde etmelerini ve tüketicilerin de bu ürünleri makul fiyatlarla tüketebilmelerini temenni ettiklerinin altını çizerek, şunları kaydetti:

"Pandemiyle mücadele ettiğimiz bu dönemde halkımızın makul fiyatlardan ürün tüketebilmesi için en azından bu dönemde çok tüketilen ürünlerdeki üretici market fiyatlarına dikkat edilmesi, bunun yakından takibinin yapılması gerekiyor. Tüketicilerimizin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesinin sağlanmasını istiyoruz. Çiftçimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ödeyemediği için takibe düşen borçları ile yüksek faizle yapılandırdığı borçları faizsiz olarak uzun vadeye yayılmalı ve üreticilerimiz rahatlatılmalıdır."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Market, Ocak, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar: 'En fazla fiyat düşüşü karnabaharda, en fazla fiyat artışı pastörize sütte oldu' - Son Dakika Ekonomi


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