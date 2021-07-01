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TZOB Başkanı Bayraktar, haziran ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TZOB Başkanı Bayraktar, haziran ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi Açıklaması

01.07.2021 10:58
TZOB Başkanı Bayraktar, haziran ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 341,18 ile karpuzda görüldüğünü bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, haziranda, üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 341,18 ile karpuzda görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, haziran ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi.

Haziranda, karpuzun 4,4, kuru soğanın 4, patlıcanın 3,7, nohutun 3,2, salatalık ve kabağın ise 3,1 kat fazlaya tüketiciye satıldığına dikkati çeken Bayraktar, "Üretici ve market arasındaki fiyat farkı en fazla yüzde 341,18 ile karpuzda görüldü. Karpuzu, kuru soğan yüzde 297,56, patlıcan yüzde 266,13, nohut yüzde 220,23, salatalık ise yüzde 207,02 ile takip etmektedir." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, haziranda markette 14, üreticide 12 üründe fiyat artışı, markette 26, üreticide 13 üründe fiyat düşüşü görüldüğünü, markette 2, üreticide 8 üründe ise fiyatın değişmediğini belirtti.

Haziran ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 9,8 ile nohutta görüldüğünü bildiren Bayraktar, şunları ifade etti:

"Nohuttaki fiyat artışını yüzde 9,76 ile ayçiçek yağı, yüzde 9,08 ile kırmızı mercimek, yüzde 4,72 ile zeytinyağı, yüzde 3,7 ile limon, yüzde 3,51 ile yoğurt, yüzde 3,48 ile fındık içi, yüzde 2,16 ile beyaz peynir takip etti. Marketteki en fazla fiyat düşüşü yüzde 72,97 ile karpuzda yaşandı. Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 40,63 ile kiraz, yüzde 28,47 ile yeşil soğan, yüzde 26,56 ile taze fasulye, yüzde 22,41 ile kuru fasulye, yüzde 21,86 ile patates, yüzde 16,49 ile maydanoz izledi."

Üreticide en fazla fiyat artışı kırmızı mercimekte

Haziranda üreticide fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 75,18 ile karpuz olduğunu belirten Bayraktar, "Karpuzdaki fiyat düşüşünü yüzde 41,67 ile kiraz, yüzde 31,67 ile kuru soğan, yüzde 17,88 ile patlıcan, yüzde 15,88 ile yeşil soğan, yüzde 15,09 ile marul izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 65,08 ile kırmızı mercimekte görüldü. Kırmızı mercimekteki fiyat artışını yüzde 9,15 ile patates, yüzde 8,47 ile ıspanak, yüzde 7,14 ile kuru kayısı, yüzde 5,66 ile yumurta takip etti. Haziran ayında üreticide, limon, elma, pirinç, kuru fasulye, nohut, yeşil mercimek, kuru üzüm ve kuru incir fiyatında değişim meydana gelmedi." bilgisini verdi.

Bayraktar, kiraz, karpuz, patlıcan, salatalık, kabak, domates, marul, kuru soğan, taze fasulye, salatalık, kabak ve sivri biberdeki fiyat düşüşünün, hasat edilen ürün miktarındaki artıştan kaynaklandığını, mercimekteki fiyat artışının nedeninin ise kuraklık olduğunu ifade etti.

"Arpa, buğday ve kırmızı mercimekte önemli üretim kayıpları bekliyoruz"

Hububat ve baklagillerin kuraklıktan en fazla etkilenen ürünler olduğuna işaret eden Bayraktar, bu yıl arpa, buğday ve kırmızı mercimekte önemli üretim kayıplarının beklendiğini bildirdi.

Bayraktar, kuraklığın Türkiye için artık bölgesel bir sorun olmanın ötesinde milli bir mesele olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Kuraklık, topyekun mücadeleyi gerektirmektedir. Hükümetimizin mevcut desteklere ek olarak ikinci bir kuraklık yardım paketini gündeme almasını bekliyoruz."

Kırmız et sektöründe faaliyet gösteren üreticilerin de maliyetlerinin arttığını vurgulayan Bayraktar, Et ve Süt Kurumunun piyasayı düzenleyecek adımlar atması gerektiğini ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Haziran, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar, haziran ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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