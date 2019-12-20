TZOB Başkanı Bayraktar: "Kooperatifleşme teşvik edilmeli" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar: 'Kooperatifleşme teşvik edilmeli' - Son Dakika Ekonomi

TZOB Başkanı Bayraktar: "Kooperatifleşme teşvik edilmeli"

6 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kooperatifleşmenin teşvik edilmesi ve bu yapıların mali yönden güçlendirilerek desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

TZOB Başkanı Bayraktar:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kooperatifleşmenin teşvik edilmesi ve bu yapıların mali yönden güçlendirilerek desteklenmesi gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 21 Aralık Dünya Kooperatifçilik Günü dolayısıyla değerlendirmelerde bulundu.

Birleşmiş Milletlerin bu yılki temayı "İnsana yakışır iş için kooperatif" olarak belirlediğini ifade eden Bayraktar, kooperatifçiliğin sürdürülebilirlik, istihdam, büyüme, yerel kalkınma ve adaletli gelir dağılımı sağlayan insana yakışır bir model olduğunu belirtti.

Bayraktar, Türkiye'de kooperatife üye olan ya da kooperatiflerde istihdam edilen kişi sayısının yetersiz olduğunu, sadece 100 bin civarında kişinin kooperatiflerde ve kooperatif iştiraklerinde çalıştığını ve bu kişilerin çalışan nüfus içindeki oranının binde 3'ler seviyesinde bulunduğunu bildirdi.

Kooperatiflerin, halk odaklı olduğunu ve herkese açık gönüllü ortakların demokratik kontrolüyle yürütüldüğünü vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çiftçilerin ürettiği her ürünü pazarla buluşturabilecek bir organizasyon olan kooperatifler, dünyada pek çok toplumsal ve ekonomik sorunun çözümüne katkı sağlamaktadır ancak ülkemizde kooperatifçiliğe zaman zaman önem ve öncelik verilmekle birlikte süreklilik kazandırılamaması nedeniyle istenilen düzeyde gelişme sağlanamamıştır. Tarımsal amaçlı kooperatiflerin sorunları yıllardır tartışılıyor. Yine de sorunların çözümünde önemli bir aşama kaydedilemedi. Kooperatifçilikte yaşadığımız temel sorunlar, finansman, üst örgütlenme, mevzuat, denetim, eğitim ve araştırma eksikliğidir."

Bayraktar, kooperatiflere devlet tarafından mali, teknik ve hukuki destek verilmesi ve bu örgütlerin denetlenmesi gerektiğini belirterek, devletin kooperatiflere müdahaleci rolünün azaltılarak kooperatifleşmenin teşvik edilmesi, bu kuruluşların mali yönden güçlendirilip desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.12.2019 10:50 Kaynak: AA
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