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TZOB Başkanı Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TZOB Başkanı Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi Açıklaması

01.06.2021 10:11
TZOB Başkanı Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Mayısta, üretici ve market arasında fiyat farkı en fazla yüzde 305,11 ile karpuzda görüldü.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Mayısta, üretici ve market arasında fiyat farkı en fazla yüzde 305,11 ile karpuzda görüldü." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, mayıs ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi.

Mayısta markette 18, üreticide 10 üründe fiyat artışı olduğunu, markette 18, üreticide 10 üründe fiyat düşüşü yaşandığını, markette 2, üreticide ise 10 üründe fiyatlarda değişim meydana gelmediğini aktaran Bayraktar, mayısta market fiyatlarında en fazla fiyat artışının yüzde 31,95 ile havuçta, en fazla fiyat düşüşünün ise yüzde 62,98 ile sivri biberde olduğunu, nohut ve yumurta fiyatında değişim görülmediğini vurguladı.

Bayraktar, havuçtaki fiyat artışını yüzde 14,81 ile patates, yüzde 7,87 ile yeşil soğan, yüzde 7,06 ile zeytinyağı, yüzde 6,14 ile dana eti, yüzde 5,59 ile kuzu etinin takip ettiğine işaret ederek, sivri biberdeki fiyat düşüşünü ise yüzde 35,13 ile salatalık, yüzde 26,26 ile kabak, yüzde 23,15 ile domates, yüzde 18,05 ile çilek, yüzde 16,53 ile patlıcanın izlediğini belirtti.

Üretici fiyatlarındaki değişim

Söz konusu dönemde, üretici fiyatlarında elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru üzüm, kuru incir ve süt fiyatında değişim olmadığının altını çizen Bayraktar, "Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 72,31 ile sivri biber oldu. Sivri biberdeki fiyat düşüşünü yüzde 53,73 ile salatalık, yüzde 46,80 ile kabak, yüzde 43,45 ile patlıcan, yüzde 19,08 ile domates, yüzde 10,53 ile çilek, yüzde 4,76 ile kuru soğan izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 94,52 ile patateste görüldü. Patatesteki fiyat artışını yüzde 74,05 ile havuç, yüzde 46 ile maydanoz, yüzde 34,68 ile yeşil soğan, yüzde 26 ile ıspanak, yüzde 10,87 ile dana eti, yüzde 7,22 ile zeytinyağı takip etti." ifadelerini kullandı.

Üretici-market fiyat farkı

Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkına da değinerek, şunları kaydetti:

"Mayısta, üretici ve market arasında fiyat farkı en fazla yüzde 305,11 ile karpuzda görüldü. Fiyat farkı kabakta yüzde 239,85, salatalıkta yüzde 236,44, patlıcanda yüzde 237,75, sütte yüzde 231,14, nohutta yüzde 219,08, kuru soğanda yüzde 215, yeşil soğanda yüzde 200 oldu. Karpuz 4,1 kat, kabak, salatalık ve patlıcan 3,4 kat, süt 3,3 kat, nohut 3,2 kat, kuru soğan 3,1 kat, yeşil soğan, elma ve sivribiber 3 kat fazlaya tüketiciye satılmaktadır. Üreticide 1 lira 37 kuruşa satılan karpuz markette 5 lira 55 kuruşa, 1 lira 33 kuruş olan kabak 4 lira 52 kuruşa, 1 lira 18 kuruş olan salatalık 3 lira 97 kuruşa, 1 lira 51 kuruş olan patlıcan 5 lira 10 kuruşa, 2 lira 73 kuruş olan süt 9 lira 4 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 88 kuruşa, 60 kuruş olan kuru soğan 1 lira 89 kuruşa satılmaktadır."

Patatesteki fiyat artışının nedeni depoda ürün kalmaması ve hasadın yeni başlamasından kaynaklandığına dikkati çeken Bayraktar, havuçta ise sezon sonuna gelinmesinin fiyat artışında etkili olduğunu aktardı.

Bayraktar, dana ve kuzu etindeki fiyat artışında yem fiyatlarında yaşanan yükselişin, piyasada az sayıda kesimlik hayvan olmasının, salgın yasaklarının gevşetilmesine bağlı olarak yaz aylarının gelmesiyle birlikte mangal sezonunun açılmasına bağlı olarak artan talebin etkili olduğunu vurguladı.

Salgın döneminde de gıda arzında kesinti yaşanmasına müsaade etmeyen üreticilerin sorun ve beklentilerini aktaran Bayraktar, "Pandemi döneminde marketlerde fiyat artışı olan ürün sayısının daha fazla olduğu görülmektedir. Tüketicilerimizin makul fiyatlardan ürün alabilmesi için market fiyatları yakından takip edilmeli, denetimler artırılmalı, fahiş fiyat artışlarına müsaade edilmemelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Market, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar, mayıs ayı üretici ve market fiyatlarındaki değişimi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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