TZOB Başkanı Bayraktar, ramazanda fiyatlardaki değişimi değerlendirdi - Son Dakika

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 30 Mart-11 Nisan'da markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, 10'unda fiyat azalışı görüldüğünü bildirdi.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ramazanın ayının başlangıcından 11 Nisan'a kadarki süreçte üreticiyle market arasındaki fiyat farklarına ve yıllık bazdaki fiyat değişimlerine yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bu dönemde üretici ile market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 494,5 ile elmada olduğunu belirten Bayraktar, bunu yüzde 356,8 ile kabak, yüzde 348 ile limon, yüzde 331,88 ile maydanoz, yüzde 260,39 ile yeşil mercimek, yüzde 260,31 ile karnabahar, yüzde 257,18 ile kuru fasulye, yüzde 256,57 kuru soğan, yüzde 255,14 ıspanak, yüzde 236,18 ile patlıcan, yüzde 233,45 nohut, yüzde 231,19 kırmızı mercimek, yüzde 226,85 marul ve yüzde 225,82 salatalığın takip ettiğini aktardı.

Bayraktar, bu süreçte fiyatı en fazla artan ürünün, markette beyaz lahana, üreticide marul, fiyatı en fazla düşen ürünün markette karnabahar, üreticide kuru soğan olduğunu aktararak, "Ramazan ortasında markette 40 ürünün 29'unda fiyat artışı, 10'unda fiyat azalışı görülürken sadece bir üründe fiyat değişimi olmadı." ifadesini kullandı.

Üretici fiyat değişimleri

Bu dönemde üreticide 32 ürünün 15'inde fiyat artışı, 6'sında fiyat düşüşü görüldüğünün, 11 üründe ise değişim yaşanmadığının altını çizen Bayraktar, marul, sivri biber, salatalık, maydanoz ve yeşil soğan fiyatlarındaki artışta geciken hasat nedeniyle meydana gelen ürün arzındaki azalışın etkili olduğu bilgisini paylaştı.

Bayraktar, geçen yıla göre kıyaslandığında markette 40 ürünün 40'ında da fiyat artışı olduğuna dikkati çekerek, artışların yüzde 14,62 ile yüzde 453,52 arasında değiştiğini kaydetti.