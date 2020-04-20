TZOB Başkanı Bayraktar ramazanda sağlıklı gıda arzı için uyardı Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TZOB Başkanı Bayraktar ramazanda sağlıklı gıda arzı için uyardı Açıklaması - Son Dakika Ekonomi

TZOB Başkanı Bayraktar ramazanda sağlıklı gıda arzı için uyardı Açıklaması

6 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazanın bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde idrak edileceğini belirterek, "Bu dönemde gıda arzında sıkıntı yaşanmaması için çiftçilerimizi desteklemek, üretime devam etmelerini...

TZOB Başkanı Bayraktar ramazanda sağlıklı gıda arzı için uyardı Açıklaması, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazanın bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele sürecinde idrak edileceğini belirterek, "Bu dönemde gıda arzında sıkıntı yaşanmaması için çiftçilerimizi desteklemek, üretime devam etmelerini sağlamak zorundayız." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ramazan ayı öncesi üretici ve market fiyatlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

Üreticilerin ürününü düşük fiyata sattığına, tüketicilerin ise pahalıya tükettiğine dikkati çeken Bayraktar, bütün kesimlerin sağduyulu davranarak, spekülatörlere fırsat verilmemesi gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, gıda arzında sıkıntı yaşanmaması için atılması gereken adımlara işaret ederek, şu ifadeleri kullandı:

"Ramazan ayını bu yıl Kovid-19 salgınıyla mücadele sürecinde yaşayacağız. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde iftar yapabilmeleri ve sağlıklarını koruyabilmeleri için çalışacak. Ramazanda sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak. Gıda arzında sıkıntı yaşanmaması için çiftçilerimizi desteklemek, üretime devam etmelerini sağlamak zorundayız."

"Tarımın öncelikli olacağı bir ekonomik paket bekliyoruz"

Kovid-19 ile mücadele edilen bu dönemde, gıda güvenliği ve tarımsal üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığının altını çizen Bayraktar, üreticilerin tespit ettikleri sorun ve taleplerini, ilgili mercilere ilettiklerini, tarım sektörünün öncelikli olacağı bir ekonomik paket açıklanmasını beklediklerini kaydetti.

Bayraktar, üretilen gıdaların tüketiciye ulaştırılması konusunda önlem alınması gerektiğine dikkati çekerek, "Ramazan ayı içinde sokağa çıkma yasağı uygulanması durumunda, vatandaşlarımızın taze meyve sebze ihtiyaçları ekmek dağıtımında olduğu gibi evlerine kadar ulaştırılmalı, iftarı bekleyen tüketicilerimizin taze gıdaya erişimi sağlanmalı. Belediyeler ve belirlenen pazarcı esnafının, semtlerde seyyar olarak satış yapması sağlanabilir." değerlendirmesinde bulundu.

"Market fiyatları takip edilmeli"

Ramazanda görülebilecek gıda fiyat artışları konusunda da uyarıda bulunan Bayraktar, markette ve üreticide fiyatı değişen ürünlere dikkati çekti.

Bayraktar, artan hava sıcaklıkları ve alınan karantina tedbirlerinin fiyatlarda etkili olduğunu belirterek, özellikle çabuk bozulan ürünlerde tüccarın aldığı malı satamama endişesiyle piyasada görülen yavaşlamanın fiyatlara yansıdığını aktardı.

Bayraktar, "İhracata getirilen yasak limon fiyatlarının düşmesine neden oldu. Limonda ihtiyaç fazlası ürünün, üretici fiyatlarını düşürmeden, iç piyasada arzda daralmaya meydan vermeyecek şekilde kademeli ve kontrollü olarak ihracatı sağlanmalı." önerisinde bulundu.

Halkın ramazanda makul fiyatlara ürün tüketebilmesi için market fiyatlarının özenle takip edilmesi gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"TZOB olarak üretici ve market fiyatlarının takipçisi olmaya ve kamuoyuyla paylaşmaya devam edeceğiz. Beklentimiz, bütün kesimlerin sorumlu davranması, artan talebin suistimal edilmemesi, tüketicilerin yeterli ve güvenilir gıdaya uygun fiyatla erişebilmesinin sağlanmasıdır. Üreticilerimiz ve halkımızın mağdur olmaması için spekülasyonlara fırsat verilmemeli, tedbirler zamanında alınmalı, pazarlama sorunları çözülmeli, gıda denetimleri artırılmalı."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:44 Kaynak: AA

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