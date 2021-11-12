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TZOB Başkanı Bayraktar: "Tarımsal destekler vakit kaybedilmeden ödenmeli" - Son Dakika

TZOB Başkanı Bayraktar: "Tarımsal destekler vakit kaybedilmeden ödenmeli"

12.11.2021 12:18
TZOB Başkanı Bayraktar: "Tarımsal destekler vakit kaybedilmeden ödenmeli"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarımsal üretimin devamlılığı için, kuraklık başta olmak üzere, tarım desteklerinin vakit kaybedilmeden ödenmesi sağlanmalıdır.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Tarımsal üretimin devamlılığı için, kuraklık başta olmak üzere, tarım desteklerinin vakit kaybedilmeden ödenmesi sağlanmalıdır. Bu desteğe, üreticilerimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kuraklığın etkileri, gübre ve girdi fiyatları artışının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğini kaydetti.

2020-2021 sezonunda, Marmara bölgesi hariç tüm bölgelerde yağışların azalması nedeniyle, önemli bir kuraklık yaşandığına işaret eden Bayraktar, "İl bazında Türkiye'nin 3'te 2'si kuraklıktan etkilendi. Yağışlarda görülen anormal düşüşler, rekolte tahminlerinde de ciddi sapmalara neden oldu. Tarımsal üretimin devamlılığı için, kuraklık başta olmak üzere, tarım desteklerinin vakit kaybedilmeden ödenmesi sağlanmalıdır. Bu desteğe, üreticilerimizin her zamankinden daha fazla ihtiyacı var." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, hububat ve baklagillerin, kuraklıktan en fazla etkilenen ürünler olduğunu belirterek, hububat üretiminde yüzde 20, mercimek üretiminde ise yüzde 50'ye yakın kayıp beklendiğini bildirdi.

Üreticilerin tarlada bırakmak zorunda kaldığı ürünlerin yaklaşık 5 katı fiyata tüketiciye satıldığını belirten Bayraktar, "Aybaşında yaptığımız fiyat araştırmasında üreticide 57 kuruş olan soğanın 2,5 liraya, 1 lira olan limonun 5,5 liraya tüketiciye satıldığını tespit ettik. Bu sistemde hem üreticilerimiz hem de tüketicilerimiz mağdur oluyor." ifadesini kullandı.

"Limonlar dalında bekliyor"

Limonda ciddi sıkıntılar yaşandığına dikkati çeken Bayraktar, şunları kaydetti:

"Oda Başkanlarımızla yapılan toplantılarda, limonda bugünlere gelinmesinde yaşanan pazar kaybının da etkili olduğu belirtiliyor. Pazara dayanıklı ve ihracatta tercih edilen enterdonat çeşidi limonun kilo fiyatı ortalama 1,75 liraya, mayer çeşidi limon ise ortalama 50 kuruşa düştü. Ürün alıcının bulunmaması sebebiyle pazarlanamıyor. Limonlar dalında bekliyor. Bazı bölgelerde ise limon ağaçları sökülmeye başlandı. İhracatın hız kazanması için destek verilmelidir. Çiftçilerimizin limonu direk olarak hal, pazar ve marketlere satışını sağlayabilmesi için acil olarak çalışma yapılmalıdır."

"TMO kuru soğana müdahale etmelidir"

Bayraktar, kuru soğan üreticilerinin de bu dönem ciddi sorunlar yaşadığına işaret ederek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Odalarımızla yapılan görüşmelerde, kuru soğan üreticilerimizin piyasadaki belirsizlik ve düşük fiyat nedeniyle mağdur oldukları, piyasada tüccarın yeterli alım yapmaması nedeniyle pazarlama sorunları yaşadıkları, bazı bölgelerde ise alıcı bile bulunmadığı belirtiliyor. Planlı üretim yapılmaması ve bu yıl yaşanan rekoltedeki artış, geçen yılki ihracattaki kapanmayla yaşanan pazar kaybı, çiftçilerimizin kuru soğanının elinde kalmasına sebep oldu. Acil bir şekilde geçen yıl olduğu gibi Toprak Mahsulleri Ofisi alım yaparak kuru soğana müdahale etmelidir. Belediyeler ve kamu kurumları alım konusunda harekete geçmelidir."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TZOB Başkanı Bayraktar: 'Tarımsal destekler vakit kaybedilmeden ödenmeli' - Son Dakika


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SON DAKİKA: TZOB Başkanı Bayraktar: "Tarımsal destekler vakit kaybedilmeden ödenmeli" - Son Dakika
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