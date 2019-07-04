Son Dakika Haberleri: TZOB/Bayraktar: Sebze-meyvede hastalık ve zararlılar arttı
Son Dakika Ekonomi Haber

TZOB/Bayraktar: Sebze-meyvede hastalık ve zararlılar arttı

1 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin aşırı yağıştan, kuraklığa, selden doluya, dondan fırtınaya, hortuma, su baskınına ardı arkası kesilmeyen afetlere maruz kaldığını belirterek, "Meydana gelen yağışlar özellikle tarla ürünlerinde ve açıkta...

TZOB/Bayraktar: Sebze-meyvede hastalık ve zararlılar arttı, System.String[]
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçinin aşırı yağıştan, kuraklığa, selden doluya, dondan fırtınaya, hortuma, su baskınına ardı arkası kesilmeyen afetlere maruz kaldığını belirterek, "Meydana gelen yağışlar özellikle tarla ürünlerinde ve açıkta yetiştirilen sebzelerde ve meyvelerde hastalık ve zararlıların çoğalmasına yol açtı" dedi.
Bayraktar, yaptığı açıklamada, 2018-2019 üretim sezonunun da doğal afetlerin sık yaşandığı bir sezon olduğunu vurgularken, ani ve şiddetli yağışların daha fazla görüldüğünü, bu yağışların birden yüzey akışına geçerek toprakta hem üst tabakadaki organik maddeyi taşıdığını hem de toprağın içine işlemediği için tarımsal üretime yeterli katkıyı sağlamadığını söyledi.
Son yıllarda afetlerin de etkisiyle çiftçi, kredi borcunu başka banka kredisi ile kapatmak zorunda kaldırğını belirten Bayraktar, 2019 yılı için de afet yaşayan çiftçilerin kredi borçlarının faizsiz olarak ertelenmesini sağlayacak kararname çıkarılması gereğine işaret etti.
Yapılan çalışmalara göre 51 ilde aşırı yağış, sel ve su baskını görüldüğünü, bu illerin 37'sinde yağışın yanı sıra dolu yağışı da gerçekleştiğine dikkati çeken Bayraktar, Ziraat Odalarından alınan bilgilere göre, doğal afetlerden etkilenen önemli ürünleri, buğday, arpa, fındık, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, nohut, kuru fasulye, zeytin, kayısı, üzüm, elma, armut, Antep fıstığı ve ceviz olarak sıraladı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 10:48 Kaynak: DHA
Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Sahlep soğanı toplayan 3 kişiye 204 bin TL para cezası verildi Türk askerinin başına çuval geçirilmesi olayının kritik ismi yıllar sonra konuştu Mahkeme otoyolu köylülere verdi! İGDAŞ için SOCAR'ın eski CEO'su Mutluay Doğan'ın ismi konuşuluyor

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 12:22:17. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TZOB/Bayraktar: Sebze-meyvede hastalık ve zararlılar arttı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]