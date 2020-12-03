TZOB'dan çiftçi borçları için yapılandırma talebi - Son Dakika

TZOB'dan çiftçi borçları için yapılandırma talebi

03.12.2020 12:51

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz ve uzun vadeye yayılarak taksitlendirilmesi talebinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçlarının faizsiz ve uzun vadeye yayılarak taksitlendirilmesi talebinde bulundu.

Bayraktar, yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele sürecinde tarımın ve çiftçilerin önemine işaret ederek, "Çiftçilerimiz, hem insanlarımıza gıdanın ulaşmasını sağlayarak daha büyük bir krizi önledi, hem de ikinci çeyrekte tek büyüyen sektör olarak bu süreçte ekonomiyi ayakta tuttu." ifadesini kullandı.

Tarımsal üretimde yeni bir üretim sezonuna başladıklarına işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Kovid-19 süreci devam ederken, çiftçilerimiz sezona başta kredi borçları olmak üzere hayvansal üretimde de önemli sorunlarla başladı. Sözleşmeli üretimde hazırlanması düşünülen mevzuat değişikliği konusunu üreticilerimiz açısından fevkalade önemli buluyoruz. Çiftçinin biriken borçlarının faizsiz yapılandırılması, süt hayvanlarının kesime gitmesinin önlenmesi, besicilerimizin maliyet ve pazarlama sorunları, patates pazarlama sorunları ve sözleşmeli üretim ile ilgili görüşlerimizi Sayın Cumhurbaşkanımıza, Hazine ve Maliye Bakanımıza ve Ticaret Bakanımıza birer mektupla ilettik. Ayrıca, Tarım ve Orman Bakanımızla da bu sorunları görüştük."

Bayraktar, artan girdi fiyatları, pazarlama sorunları, doğal afetler ve Kovid-19 nedeniyle çiftçilerin kredi borçlarında artış olduğuna dikkati çekerek, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Kovid-19 nedeniyle alınan çeşitli kararlar çerçevesinde bankalar vadesi gelen kredilerde erteleme ve yapılandırma yaptı, ayrıca temmuz ayı sonuna kadar icra işlemleri durduruldu. Ancak süre bitiminden sonra, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bankalar tarafından icra işlemleri başlatıldı. Bankalar, mevzuatları çerçevesinde yapılandırma kolaylıkları sağlasa da yüksek faiz oranları ile yapılan yapılandırma çiftçilere daha çok zarar vermektedir. Çiftçinin geleceğe yönelik borcu katlanarak artmaktadır. Aslında, çiftçimiz borcunu tamamen ödemek istemektedir. Çiftçilerin bunu yapabilmesi için de tüm bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları yapılandırılarak faizsiz olarak uzun vadeye yayılarak taksitlendirilmesi önem arz etmektedir."

"Patateste pazarlama sorunu yaşanıyor"

Lokanta ve otellerin başta kapalı olması, daha sonra tam kapasiteyle çalışmaması nedeniyle patatesin pazarlamasında sıkıntı yaşandığını aktaran Bayraktar, bu yıl patates rekoltesinin 5 milyon 200 bin tona çıkmasının da sorunları derinleştirdiğini savundu.

Bayraktar, üreticinin patatesi maliyetinin altında fiyata satmak zorunda kaldığını belirterek, "Türkşeker, Tarım Kredi Kooperatiflerinin acilen piyasaya girerek doğrudan üreticiyi mağdur etmeyecek, piyasa istikrarı sağlayacak bir fiyatla alım yapmasını, patates ihracatına teşvik verilerek artan üretimin ihracata yönlendirilmesini talep ediyoruz. Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından alımlar artırılarak, menülerde patatese daha fazla yer verilmesi, belediyelerce patates alımı yapılarak, sosyal yardımlar kapsamında dağıtılan ürünlere patatesin de eklenmesi pazarlama sorunlarını çözmede katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

TZOB'dan çiftçi borçları için yapılandırma talebi
TZOB'dan çiftçi borçları için yapılandırma talebi
TZOB'dan çiftçi borçları için yapılandırma talebi
TZOB'dan çiftçi borçları için yapılandırma talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Bayraktar, Tarım, Kredi, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB'dan çiftçi borçları için yapılandırma talebi - Son Dakika Ekonomi


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