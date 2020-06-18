TZOB'dan "ÇKS başvuru süresi uzatılsın" talebi - Son Dakika

TZOB'dan "ÇKS başvuru süresi uzatılsın" talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerini ertelemek durumunda kaldığını belirterek, "30 Haziran Salı günü sona erecek olan ÇKS başvuru süresi uzatılmalıdır.

TZOB'dan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle üreticilerin, Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) işlemlerini ertelemek durumunda kaldığını belirterek, "30 Haziran Salı günü sona erecek olan ÇKS başvuru süresi uzatılmalıdır." talebinde bulundu.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, ÇKS kayıtlarının yapılmasının, çiftçilerin tarımsal faaliyetlerini sürdürmesine katkı sağlayan desteklerden yararlanabilmeleri için elzem olduğunun altını çizdi.

Her zaman olduğu gibi koronavirüsle mücadele sürecinde de çiftçilerin, fedakarlık göstererek tarlasında çalışmaya devam ettiğini hatırlatan Bayraktar, "Tarlasında kalarak üretime devam eden çiftçilerimiz, koronavirüs salgını nedeniyle ÇKS işlemlerini ertelemek durumunda kaldı. Başvurunun bitmesine sayılı günler kala, yaşanabilecek yoğunluğun neden olacağı salgının bulaşma riski de göz önüne alınarak 30 Haziran Salı günü sona erecek olan ÇKS başvuru süresi uzatılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, ÇKS başvurusu yaptırmayan üreticilerin, mazot, gübre, yem bitkileri ve prim uygulamaları başta olmak üzere verilen desteklerden yararlanamadığını hatırlatarak, ÇKS başvurusu bulunmayan üreticilerin düşük faizli kredi kullanamadığını, Toprak Mahsulleri Ofisi gibi kurumlara ürün veremediğini, tarım sigortasına başvuramadığını aktardı. Bayraktar, "Çiftçilerimizin yaşanması muhtemel herhangi bir doğal afet sonucu meydana gelen zararları doğrultusunda kredi borçlarının ertelenmesi veya afet sonrası yapılacak her türlü tarımsal desteklerden yararlanabilmesi için ÇKS kayıtlarını yaptırmaları gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 09:47 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB'dan 'ÇKS başvuru süresi uzatılsın' talebi - Son Dakika Ekonomi

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