TZOB'dan "kuru soğan, patates ve limon ihracatındaki kısıtlama kaldırılsın" talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde kuru soğan, patates ve limon üreticilerinin sorun yaşadığını belirterek, "Çiftçilerimiz üretimden kopma noktasına gelmiştir. Kuru soğan, patates ve limonda ihracata getirilen kısıtlama kaldırılmalıdır." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, dünya genelinde ekonomik ve sosyal sorunlara neden olan Kovid-19 salgınının tarımsal üretimi olumsuz etkilediğine dikkati çekti.

Bu süreçte kuru soğan, patates ve limon üreticilerinin yaşadığı sorunlara işaret eden Bayraktar, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Karantina tedbirleri kapsamında lokanta ve otellerin kapalı olması, sonrasında ise bu işletmelerin tam kapasite ile çalışmaması talep daralmasına neden olmuştur. Ürününü satmakta güçlük yaşayan üreticilerimizin bu sorununa bir de ihracatın ön izne bağlı olması eklenince üreticilerimiz zor durumda kalmıştır. Çiftçilerimiz üretimden kopma noktasına gelmiştir. Kuru soğan, patates ve limonda ihracata getirilen kısıtlama kaldırılmalıdır."

Bayraktar, soğan, patates ve limon üreticilerinin pazarlama sorunları da yaşadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kuru soğan, patates ve limon tüketimindeki daralma ve ihracata getirilen kısıtlama çiftçilerimizi, mağdur etmektedir. Adana ve Hatay'da patates hasadı bitmiş, Ödemiş'te hasadın sonuna gelinmiştir. Ödemiş'te patates fiyatı 95 kuruştan 40 kuruşa gerilemiştir. Limonda ise ihracat izni verilen 10 bin ton kotanın ancak 4 bin tonu ihraç edilebilmiştir. Kuru soğanın fiyatı 30, patatesin fiyatı 40 kuruşa kadar gerilemiştir. Depolarda bekleyen limon fire vermektedir."