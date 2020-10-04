TZOB'dan patates üreticilerinin sorunlarına çözüm önerisi - Son Dakika

TZOB'dan patates üreticilerinin sorunlarına çözüm önerisi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, maliyeti 90 kuruş olan patateste fiyatın 65 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, "Pazarlama sorunları acilen çözüme kavuşturulmalı, yeni pazarlar bulunarak ihracat olanakları geliştirilmelidir.

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Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, maliyeti 90 kuruş olan patateste fiyatın 65 kuruşa kadar düştüğünü belirterek, "Pazarlama sorunları acilen çözüme kavuşturulmalı, yeni pazarlar bulunarak ihracat olanakları geliştirilmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, patates üretiminin yıllar itibarıyla dalgalı bir seyir izlemesinin fiyat istikrarsızlığını da beraberinde getirdiğini kaydetti.

Patates ihracatına Ticaret Bakanlığı tarafından 7 Ocak'ta sınırlama getirildiğini anımsatan Bayraktar, kısıtlamanın kaldırılmasına rağmen ihracat pazarlarının kaybedildiğini bildirdi.

Bayraktar ayrıca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında alınan tedbirler nedeniyle lokanta ve otellerin kapalı olmasının ve tam kapasite çalışmamasının da patateste pazar sorunlarına yol açtığını belirtti.

Pazarlama sorunları devam ederken, rekoltenin 5 milyon 200 bin ton beklenmesinin sorunu daha da derinleştirdiğine işaret eden Bayraktar, rekoltenin 2003'ten bu yana ilk kez 5 milyon tonun üzerine çıktığını bildirdi.

Bayraktar, üreticilerin patateslerini ne yapacakları konusunda endişe yaşadığını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Maliyeti 90 kuruş olan patateste fiyat 65 kuruşa kadar düştü. Düşen fiyatlar nedeniyle kışlık patates hasadı buruk başladı. Pazarlama sorunu yaşayan ve yeterli gelir elde edemeyen üretici bir sonraki üretim sezonu için ihtiyacı olan finansmanı karşılayamazsa ekim alanlarının daralması riski ile karşı karşıya kalınacak kısır döngü devam edecek. Pazarlama sorunları acilen çözüme kavuşturulmalı, yeni pazarlar bulunarak ihracat olanakları geliştirilmelidir."

"Üreticinin girdi yükü hafifletilmeli"

Bayraktar, patateste üretim ve fiyatta istikrarın sağlanması için önerilerini ise şöyle sıraladı:

"Türkşeker, Atatürk Orman Çiftliği, Tarım Kredi Kooperatifleri acilen piyasaya girmeli, doğrudan üreticiden maliyeti kurtaracak bir fiyatla alım yapmalıdır. Sağlık Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığına bağlı kurumlar tarafından alımlar artırılmalı, menülerde patatese daha fazla yer verilmelidir. Belediyelerce patates alımı yapılarak sosyal yardımlar kapsamında dağıtılan ürünlere patates de eklenmelidir."

Bayraktar, üreticilerin girdi yükünün hafifletilmesi gerektiğini belirterek, elektrik faturalarının tahsilatının hasat döneminde yapılmasını, üreticilerin bankalara borçlarının uzun vadede yapılandırılmasını, doğal afetlerden zarar görenlerin borçlarının ertelenmesini istedi.

Yaşanan sorunların kalıcı olarak çözülmesi adına üretim planlamasının önemine de değinen Bayraktar, "Üretim, Türkiye'nin ihtiyaçlarına göre belirlenmelidir. Patatesin sanayiye entegrasyonunu sağlamak suretiyle, patateste üretim ve işleme çeşitliliği sağlanmalıdır. Tarıma her zamankinden daha fazla yatırım yapılmalı, kalıcı politikalar üretilmelidir." ifadesini kullandı.

Bayraktar, patates üreticilerinin sorun ve beklentilerini Hazine ve Maliye, Ticaret ve Tarım ve Orman bakanlıklarına ilettiklerini, acil çözüm beklediklerini bildirdi.

Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2020 09:43 - Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB'dan patates üreticilerinin sorunlarına çözüm önerisi - Son Dakika Ekonomi

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