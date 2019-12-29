TZOB'dan zarar gören üreticiye destek - Son Dakika
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TZOB'dan zarar gören üreticiye destek

6 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin ve ziraat odası başkanları Adana'da son günlerde etkili olan yağışlarda zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.

TZOB'dan zarar gören üreticiye destek, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin ve ziraat odası başkanları Adana'da son günlerde etkili olan yağışlarda zarar gören tarım alanlarında incelemelerde bulundu.


Adana'da meydana gelen aşırı yağış nedeniyle zarar gören ekili ve dikili tarım arazilerini gezen TZOB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, Ceyhan ve Karataş ziraat odası başkanları ile birlikte çiftçinin, ziraat mühendislerinin ve tarım paydaşlarının hizmetinde olduklarını vurguladı.


Adana'daki aşırı yağış nedeniyle zarar gören çiftçi ve üreticilerin beklenti ve taleplerini dinleyip mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirten Sezgin, çiftçilere ve üreticilere TZOB Genel Başkanı Semsi Bayraktar'ın geçmiş olsun dileklerini iletti.


Bu mağduriyetin biran önce ortadan kaldırılması için gerekli girişimlerde bulunacaklarını belirten Sezgin, "Bugün burada olmamızın temel nedeni ürünleri zarar gören çiftçilerin beklenti ve taleplerini dinleyip mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli girişimlerde bulunmak. Burada cidden çok büyük affet meydana gelmiş çiftçimiz ve üreticimiz mağdur. Bu konuda Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar'ın öncülüğünde gerekli yerlere girişimlerde bulunacağız. Çiftçimizi, esnafımızı, vatandaşımızı içine düştüğü zor koşullardan kurtarmak devletin asli görevidir" diye konuştu.


Şehir merkezinde ve merkez ilçelerde olağanüstü bir durum yaşandığını, Adana'nın 56 yıldan bu yana metrekareye yaklaşık 300 kilogram yağmurla karşılaşmadığını vurgulayan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Çiftçilerimizin yanındayız. Yüreğir Ziraat Odası bünyesinde gönüllü danışmanlık hizmetiyle üreticilerimizin kafalarındaki soru işaretlerine çözüm arama gayretindeyiz" dedi. - ADANA

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Adana, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.12.2019 09:21 Kaynak: İHA
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