TZOB deprem bölgesine 300 adet yemlik gönderdi - Son Dakika

İran'ın Hoy şehrinde 23 Şubat günü meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki iki depremden sonra bin 265 ahırın yıkıldığı ve 3 bini aşkın hayvanın telef olduğu Van'ın Başkale ilçesindeki 4 kırsal mahalleye Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) tarafından 300 adet yemlik gönderdi.



Başkale ilçesinde depremden etkilenen mahallelerde ahırların yıkılması sonucu hayvanların çoğu Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerinin kurduğu geçici barınma alanı olan çadırlara yerleştirildi. Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerine ahırların tamamına yakın yıkılması çiftçileri zor durumda bıraktı. Van Ziraat Odaları İl Koordinasyonu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) ile irtibata geçerek Başkale'deki üreticilere ve çiftçilere ilk etapta 300 adet yemlik gönderdi. Kamyonlara bindirilen yemlikler, Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde çadırda hayvanlarına bakan çiftçilere teslim edildi.



Başkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akkaya, depremin olduğu ilk andan itibaren bölgeyle ve çiftçilerle irtibat halinde olduklarını belirterek, "Geçtiğimiz ayın 23'ünde İran sınırında deprem oldu. İlçemizde de büyük bir hasara neden oldu. 4 tane köyümüz yerle bir oldu. Yüzlerce ahırımız yıkıldı. 4 bine yakın hayvan telef oldu. Van ziraat odaları sağolsun. Ankara TZOB ile yaptığımız görüşmede ilk etapta yemlik ihtiyacımız olduğunu belirttik. Küçükbaş hayvanların en acil ihtiyacı yemlikti. 300 adet yemlik geldi bize geldi. Çiftçilerimize dağıtıyoruz. Ziraat Odaları Genel Başkanı Sayın Şemsi Bayraktar'a teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - VAN