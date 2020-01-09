TZOB Genel Başkan Vekili Sezgin, Mersin'de zarar gören tarım alanlarını inceledi - Son Dakika
Son Dakika Güncel TZOB Genel Başkan Vekili Sezgin, Mersin'de zarar gören tarım alanlarını inceledi - Son Dakika

TZOB Genel Başkan Vekili Sezgin, Mersin'de zarar gören tarım alanlarını inceledi

6 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

TZOB Genel Başkan Vekili Sezgin, Mersin'de zarar gören tarım alanlarını inceledi, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkan Vekili Ahmet Bahadır Sezgin, Mersin'in Tarsus ilçesinde sağanak nedeniyle zarar gören tarım arazilerinde incelemelerde bulundu.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Veyis Avcı'dan bilgi alan Sezgin, üreticilerle görüşerek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Sezgin, gazetecilere yaptığı açıklamada, bölgede yapılacak hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasının ardından konuyu Tarım ve Orman Bakanlığına ileteceklerini ve mağduriyetin giderilmesini isteyeceklerini belirtti.

Üreticilerin yanlarında olduklarını ifade eden Sezgin, zararın en kısa zamanda karşılanması için her türlü girişimlerde bulunacaklarını dile getirdi.

Tarsus Ziraat Odası Başkanı Avcı ise kentte son yağışlarla yaklaşık 50 bin dekar sebze, meyve ve buğday ekili alanların sular altında kaldığını, zararlarının milyonlarca lira olduğunu kaydetti.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Tarsus, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 05:50 Kaynak: AA
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