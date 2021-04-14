TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Balıkçılarımızın av yasaklarına uyması gerek - Son Dakika

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yarın başlayacak balık avı yasağına ilişkin, "Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uyması gerek. Yasaklar, tezgahlardaki balık çeşitleri ve miktarlarının azalmaması için yoğun baskı altında yapılan avcılıkta büyük rol oynamakta" dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, 1 Eylül 2020'de başlayan balık avcılığı sezonunun tüm denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılar için yarın biteceğini kaydetti. Bayraktar, av yasağının 1 Eylül 2021'e kadar devam edeceğini belirterek, "Sürdürülebilir balıkçılığın sağlanması için tüm balıkçılarımızın av yasaklarına uyması gerekli. Yasaklar tezgahlardaki balık çeşitlerinin ve miktarlarının azalmaması için yoğun baskı altında yapılan avcılıkta büyük rol oynamaktadır. Su ürünleri avcılığı konusunda bilinçli ve duyarlı vatandaşlarımızın yasak olan avcılık faaliyetlerini gördüklerinde il ve ilçe müdürlüklerimize ya da jandarmaya bildirerek, su ürünlerinin sürdürülebilirliğinin sağlanmasına katkıda bulunmaları gerekmektedir. Balık alırken boy yasağına aykırı olarak avlanmış küçük balık satışına, av yasağı süresince yasak olan türlerin satışına ve balık satış yerlerinde asgari hijyen şartlarına uyulup uyulmadığına dikkat ederek, balık alınması gerekmektedir. Vatandaşların bu yöndeki tavır ve tutumları balıkçılık sektörü için büyük önem taşımaktadır" dedi.