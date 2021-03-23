TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Çiftçi afet gerçeğini bilmeli" - Son Dakika

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Çiftçi afet gerçeğini bilmeli"

23.03.2021 10:01
TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin afet gerçeğini bilmeleri ve afetlerin zararını en aza indirebilmek için alınabilecek her türlü önlemi önemsemeleri gerektiğini bildirdi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin afet gerçeğini bilmeleri ve afetlerin zararını en aza indirebilmek için alınabilecek her türlü önlemi önemsemeleri gerektiğini bildirdi.

Bayraktar, "23 Mart Dünya Meteoroloji Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu günün, hava olaylarından etkilenen üreticilerde farkındalık oluşturması bakımından önemine dikkati çekti.

Tarımda üretim, verimlilik ve kalitenin iklimden bağımsız olamayacağına işaret eden Bayraktar, iklim değişikliği sonucunda artan afetlerden en fazla tarım sektörünün etkilendiğini belirtti.

Bayraktar, 2020'nin en fazla olağanüstü meteorolojik olayın yaşandığı yıl olduğunu ve bu olayların yüzde 30'unu yağış ve sel, yüzde 27'sini fırtına, yüzde 23'ünü dolu, yüzde 7'sini yıldırımın oluşturduğunu ifade etti.

Sıcaklık, yağış, dolu, hortum gibi meteorolojik olayların, üstü açık fabrika olarak tanımlanan ve iklim koşullarına bağlı olarak üretimin yapıldığı tarım sektörü için oldukça önemli olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Yaşanan doğal afetlerin tarım sektörüne verdiği zararları tam olarak önlemek mümkün olmasa da zararların azaltılması ve beklenen afetlere karşı önceden önlem alınabilmesi için meteorolojik veri ve tahminlerin tarımda daha etkin kullanımının sağlanması gerekmektedir."

Bayraktar, üreticilerin zirai meteoroloji hakkında daha fazla bilgilendirilmesi, tarımsal faaliyetlerde erken uyarı sistemleri ve duyuruların takip edilmesi gerektiğine dikkati çekerek "Son yıllardaki bilimsel ve teknolojik gelişmeler sonucu, uydu ve bilgisayarların meteorolojik çalışmalarda kullanılması, erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi, yaşanan afetlerden zarar görme oranını azaltabilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

"Afetlere karşı önceden önlem alınmalı"

Çiftçilerin daha fazla bilgilendirilmesi ve anlık meteorolojik gelişmeleri takip etmesi amacıyla TZOB ile Meteoroloji Genel Müdürlüğü arasında iş birliği protokolü imzalandığını belirten Bayraktar, şu ifadeleri kullandı:

"Genel Müdürlüğün yaptığı erken uyarılar, ekili ve dikili alanlara zarar verebilecek her türlü kuvvetli meteorolojik hadiseler, birliğimiz tarafından çiftçilerin cep telefonuna SMS olarak anında iletiliyor. Zirai meteorolojik uyarılarla meteorolojik verilerin tarımda daha etkin kullanılması, afetlere karşı önceden önlem alınarak kuvvetli meteorolojik hadiselerin tarım sektörüne verdiği zararların azaltılması sağlanmaktadır. Protokol çerçevesindeki eğitimlerle afetlere karşı çiftçilerde farkındalık oluşturmayı amaçlamaktayız. Çiftçi afet gerçeğini bilmeli, afetlerin zararını en aza indirebilmek için alınabilecek her türlü önlemi önemsemelidir. Afetlerin önlenmesi ve zararların azaltılmasında isabetli tahminler ve zamanında yapılan uyarılarla tedbir alınmasında önemli rol oynayan Meteoroloji Genel Müdürlüğünün ve çalışanlarının 23 Mart Dünya Meteoroloji Günü kutlu olsun."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Meteoroloji, Çiftçi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Çiftçi afet gerçeğini bilmeli' - Son Dakika Ekonomi


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