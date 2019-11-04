TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan gençlerin tarıma kazandırılması talebi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Bu ülkeyi, gençlerimizi tarımda tutarsak besleyebiliriz, doyurabiliriz. Bu manada destekleme bütçesinin artırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Temaslarda bulunmak üzere kente gelen Bayraktar, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ'u makamında ziyaret etmesinin ardından Sakarya Ziraat Odası'na gitti.

Bayraktar, burada yaptığı konuşmada, çiftçinin her alanda desteklenmesi gerektiğini söyledi.

Gençlerin tarımla ilgilenmesi için çalışma yapılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, "Bu ülkeyi, gençlerimizi tarımda tutarsak besleyebiliriz, doyurabiliriz. Bu manada destekleme bütçesinin artırılmasını talep ediyoruz. Gayrisafi milli hasılanın yüzde 1'ine çıkıncaya kadar da Ziraat Odaları olarak bu talebimiz, bu mücadelemiz devam edecek. Dolayısıyla çiftçimizi desteklediğimiz takdirde ben inanıyorum ki Türkiye'deki üretim rakamları çok farklı yere gidecektir." diye konuştu.

Tarımsal ürünlerin ihracatının artırılması gerektiğini vurgulayan Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bugün 55 milyar dolarlık bir tarım hasılası var. Bunu 100 milyar doların üzerine çıkarmamız gerekiyor. Bunlar mümkün, ülkenin potansiyeli buna uygun yeter ki bu tarım potansiyelini değerlendirelim, çiftçimizin önünü açalım, sektörde verimliliği yakalayalım. Bu hedefe doğru Ziraat Odaları Birliği büyük bir gayretle, işini kutsayarak çiftçiye hizmetin de bir ibadet olduğuna inanarak çalışmaya devam ediyoruz."

Mazot fiyatları konusunda hükümetin taahhütte bulunduğunu hatırlatan Bayraktar, mazot miktarı arttıkça destek miktarının da arttığını belirtti.

Bayraktar, mazota başka ilave desteklerin de verildiğine dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Biz o rakamın daha yukarılara çıkmasını talep ediyoruz. Daha yukarılarda destek vermemiz lazım. Çiftçiyi tarlada tutmak için desteğe ihtiyaç var. Çünkü maliyetleri çok arttı, özellikle üreticilerimizin kura bağlı olarak girdi maliyetleri çok arttı. Bölgelerle üreticilerimiz özellikle elektrik fiyatlarından şikayetçi. Elektrik fiyatları son aylardaki artışlarla kilovat saat ücreti 80 kuruşun üzerine çıktı. Dolayısıyla oradan da bir indirim bekliyoruz. TRT payı var, enerji fonu var, başka kesintiler var, kesintilerin kaldırılmasını talep ediyoruz. KDV'nin muhakkak suretle elektrikte sıfırlanmasını talep ediyoruz, elektrikte de acil olarak indirime ihtiyaç var. Dolayısıyla bunları yaptığımızda üreticiye bir can suyu olacağız. Bazı üreticilerimizin de tarlada kalmasını sağlayacağız. Bu ülkenin gıda güvencesini sağlama noktasında her zaman üreticimizin arkasında durmamız lazım."

Sakarya'da sanayileşmenin hızlı şekilde büyüdüğüne değinen Bayraktar, sanayileşmenin bazı verimli araziler üzerinde yapıldığını gördüklerini ifade etti.

Geçmiş yıllarda toprak kurullarının çok iyi çalışmadığını, kamu yararı ibaresinin suistimal edilmesi suretiyle verimli arazilerin imara açıldığını gördüklerini dile getiren Bayraktar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Türkiye Ziraat Odaları Birliği olarak tarım raporu hazırlattık. Bu rapor çok önemli bir rapor. Sakarya için de bir ilk, Türkiye'de sektörle alakalı pilot bir çalışma. Çok önemli. Orada da hocalarımızın tespit ettiği gibi Pamukova ilçesi kadar verimli bir araziyi kaybetmişiz. Bununla alakalı girişimlerimiz var. Valilerimizi ve büyükşehir belediye başkanlarımızı hassasiyet göstermeleri konusunda sürekli uyarıyoruz. Bunun ötesinde toprak kurullarını daha sağlıklı çalıştırmaları konusunda uyarıyoruz. Bunun dışında bizim de gayretlerimiz sonucu Türkiye'deki bazı ovalar sit alanı ilan edildi. Bunlar içinde Sakarya'nın bazı ovaları da var, onları da önemsiyoruz. Oralara artık yapılaşma yapmak mümkün değil. Bu konuda odalarımıza da büyük görevler düşüyor. Hatta zaman zaman başkanlarıma yargıya da götürün diyorum. İnşallah yasal düzenleme olan bu sit alanı ilan edilmesinin ardından Sakarya ovalarını koruyabileceğimizi düşünüyorum. Bu noktada bize düşeni yapacağız."