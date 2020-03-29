TZOB Genel Başkanı Bayraktar'dan

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde tarım sektörü ve üreticilerin zarar görmemesi ve gıda tedarikinin aksamaması için Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde "Kovid-19 Danışma Kurulu" oluşturulması gerektiğini ifade etti.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, salgın sürecinde tarımsal üretimin aksamaması adına yapılması gerekenlere yönelik değerlendirmelerde bulundu.

Bayraktar, "Kovid-19 ile mücadele sürecinde tarım sektörü ve üreticilerin zarar görmemesi, gıda tedarikinin aksamaması için önlemler alınması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde Kovid-19 Danışma Kurulu oluşturulmalı. Bu kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurumları ile üretici örgütleri ve üniversitelerin bir araya gelmesi gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Üretici örgütleri aracılığıyla sahada tespit edilen sorunların kurul üyelerine iletilebileceğini belirten Bayraktar, kurul üyelerinin de hızlı bir şekilde aldıkları kararları süreci yürütecek olan karar vericilere iletmesi gerektiğini kaydetti.

Bu süreçte tarımsal üretimin kesintiye uğramaması için üretici sorunlarına özenle yaklaşılması gerektiğine dikkati çeken Bayraktar, "Sahada yaşanan sorunları 765 ziraat odamız vasıtasıyla tespit ediyoruz. TZOB olarak danışma kuruluna sahadaki çiftçilerimizden güncel bilgi akışı sağlayabiliriz." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, Kovid-19 Danışma Kurulunun öncelikle gündeme alması gereken konuları ise şöyle sıraladı:

"Kurul, girdi fiyat değişimlerini ve arz talep dengesini takip etmeli, üretim, ithalat ve ihracat taleplerini dikkate alarak planlama yapabilmeli, kendine yeterlilik ve üretimin devamlılığı konusunda tedbirler alabilmelidir. Üretimde yaşanabilecek iş gücü kaybı, sermaye yetersizliği, girdi temininde yaşanacak sıkıntı, tarım işçilerine ilişkin sorunlar, çalışma şartlarının iyileştirilmesi, ani fiyat yükselişleri gibi sorunlar anlık olarak takip edilebilmeli hızlı bir şekilde kurula ulaştırılmalı ve çözüm üretilmelidir."

Diğer öneriler

Kurulun, üretimden tüketime kadar tüm zincirde yaşanabilecek olumsuzluklara yönelik tedbirleri alabilmesi gerektiğine işaret eden Bayraktar, zincirin her halkasının anlık kontrol edilmesi ve olumsuz senaryolara çözüm üretmek için gayret gösterilmesini istedi.

İhracat ve iç tüketim dengesini bozabilecek sorunların kurul tarafından senaryolaştırılması, alınacak tedbirlerin belirlenmesi, anlık verilerle bu tedbirlerin hızlı bir şekilde hayata geçirilmesi gerektiğinin altını çizen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Stratejik ürünlerde planlama yapılmalı, müdahale mekanizmasına işlerlik kazandırılmalı, çiftçinin piyasanın insafına terkedilmesi önlenmeli, ürün bedellerinin hızlı bir şekilde ödenmesi sağlanmalıdır. Danışma Kurulu, Kovid-19'un etkili olduğu süreçte hastalığın bulaşma riskini azaltacak önlemler almalı, çiftçiler ve tarım işçilerinin barınma koşulları ve çalışma saatlerinin iyileştirilmesine yönelik çalışmalar gerçekleştirmelidir. Üreticilerin üretime devam edebilmesi açısından kredi mekanizması kullanılabilir hale getirilmeli, kredi başvuru koşulları esnetilmeli, çiftçi sıfır faizli krediye kolayca ulaşabilmeli, finansman ihtiyacı karşılanabilmeli, üretimin kesintiye uğramaması için ek destekler verilmelidir."