TZOB Genel Başkanı Bayraktar Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika

TZOB Genel Başkanı Bayraktar Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

14.05.2021 11:15

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan Bayramı'ndan sonra buğday ve arpada müdahale alım fiyatlarının açıklanmasının beklendiğini belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıklayacağı fiyatlar, dünyada belirlenen hububat fiyatlarının altında...

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ramazan Bayramı'ndan sonra buğday ve arpada müdahale alım fiyatlarının açıklanmasının beklendiğini belirterek, "Toprak Mahsulleri Ofisinin (TMO) açıklayacağı fiyatlar, dünyada belirlenen hububat fiyatlarının altında kalmamalıdır ve çiftçilerimizi memnun edecek seviyede olmalıdır." dedi.

Bayraktar, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı görüntülü mesajda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde çiftçilerin tüm zorluklara rağmen hiç yılmadan üretmeye devam ettiğini dile getirdi.

Türk çiftçisinin salgınla mücadelenin kahramanlarından olduğunu söyleyen Bayraktar, şöyle devam etti:

"Bir alkışı da emektar çiftçilerimiz hak ediyor. Tarım ve gıda sektörü durursa hayat durur. Biz üretemezsek Türkiye aç kalır. Gıda güvencemizi sağlamak için çiftçilerimizi desteklemek zorundayız. Çünkü çiftçimiz kazanırsa ülkemiz kazanır. Tarlada kalmak, üretmek, insanlarımızı doyurmak istiyoruz. Arz açığı veren ürünlerin üretiminin artırılması için iyi bir üretim planlaması yapılmalı, destek politikaları artırılmalı ve verim artışı sağlanmalıdır."

Bayraktar, ziraat odaları ve TZOB olarak çiftçinin her zaman hizmetinde ve yanında olduklarını vurguladı. Bayraktar, kısa süre önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile görüşerek tam kapanma döneminde çiftçilerin karşılaştıkları sorunları aktardığını bildirdi.

Söz konusu görüşmenin ardından İçişleri Bakanlığının ek bir genelge yayımladığını belirten Bayraktar, "Genelgede, çiftçilerimizin tarımsal faaliyetlerde bulunduğu tarım ve orman müdürlüklerinden alınan 'çiftçi kayıt sistemi belgesi' veya ziraat odalarınca verilen ve verildiği yılın tasdikini taşıyan 'çiftçi belgesi'ni ibraz etmeleri durumunda sokağa çıkma yasaklarından muaf tutulacakları açıklandı. Ayrıca çiftçilerimizin e-Devlet sistemi üzerinden 'Çalışma İzni Görev Belgesi' almalarına gerek olmadığı da belirtildi." diye konuştu.

Semt pazarlarının tam kapanma döneminde cumartesi günü açık olmasına yönelik izni yeterli bulmadıklarını, üreticinin elindeki malın zayi olacağını söyleyen Bayraktar, bu dönemde traktör tamircilerinin kapalı olmasının da mağduriyete yol açtığını ifade etti.

"Çiftçilere ek destek verilmelidir"

Bayraktar, üretimin devamı için sektörün başlıca sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini belirterek şöyle konuştu:

"Gübre, elektrik, ilaç, yem gibi girdiler ile sulama ücretlerindeki artış tarımsal üretimi olumsuz etkilemektedir. Girdi fiyatları makul seviyelere çekilmelidir. Çiftçilerimizin sulama birlikleri ve elektrik şirketlerine olan borçları nedeniyle tarımsal desteklere konulan blokeler kaldırılmalıdır. Üreticilerimiz, yapılandırma sonrasında bile kredi borçlarının ödenmesi konusunda büyük sıkıntı yaşamaktadır. Beklentimiz çiftçilerimizin bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan kredi borçları ile elektrik, sulama, Bağ-Kur primleri gibi borçlarının faizsiz olarak uzun vadeli yapılandırılmasıdır. Ayrıca Bağ-Kur primlerinde indirime gidilmelidir. Destek miktarları girdi fiyatlarında yaşanan artışlar göz önünde bulundurularak artırılmalıdır. Çiftçilerimize ek destek verilmelidir. Tarımımızın sigortası olan küçük aile işletmelerine pozitif ayrımcılık sağlanmalıdır."

Bayramdan sonra buğday ve arpada müdahale alım fiyatlarının açıklanmasının beklendiğini dile getiren Bayraktar, "Maliyetlerdeki ve girdi fiyatlarındaki artış, döviz kurundaki değişim, yurt dışı fiyatlarındaki hareketlilik, enflasyon, refah payı gibi nedenlerle TMO'nun açıklayacağı fiyatlar, dünyada belirlenen hububat fiyatlarının altında kalmamalıdır ve çiftçilerimizi memnun edecek seviyede olmalıdır." dedi.

Bayraktar, ülke genelinde 22 ilde kuraklık yaşandığına dikkati çekerek, kuraklığa bağlı rekolte düşüşünün daha da artabileceği uyarısında bulundu. Şemsi Bayraktar, "Kuraklıktan zarar gören üreticilerimizin mağduriyetlerinin giderilmesi için üreticilere dekar başına 150-200 lira kuraklık desteği verilmelidir." ifadesini kullandı.

Türkiye'nin tarımda bölgesinin yıldızı olacağına yürekten inandığını vurgulayan Bayraktar, "Yeter ki ülkemizin tarımdaki potansiyeli harekete geçirilsin. Çiftçimiz kazanırsa ülke kazanır. 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'müzü kutluyor, gece gündüz üretimini sürdüren bütün çiftçilerimizi sevgi ve saygılarımla selamlıyorum." dedi.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
TZOB Genel Başkanı Bayraktar Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
TZOB Genel Başkanı Bayraktar Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı
TZOB Genel Başkanı Bayraktar Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Dünya Çiftçiler Günü, Şemsi Bayraktar, Buğday, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Genel Başkanı Bayraktar Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı - Son Dakika Ekonomi


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