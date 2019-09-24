TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Elektrik borçları hasat döneminde tahsil edilmeli"

Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Uzunköprü ilçesine bağlı Türkobası köyünde hasat şenliğine katılarak burada açıklamalarda bulundu. Bayraktar daha sonra biçerdövere binerek ilk çeltik hasadını gerçekleştirdi.



TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, çiftçilerin en büyük yükü olan elektrik borçları ile ilgili bir yapılandırma yapılmasını ve hasat döneminde ödenmesini vurguladı. Bayraktar, "Elektrik ücretlerini bizim her ay ödeme şansımız yoktur. Özelleştirme yapıldı, şimdi elektrik parası ödenmediği takdirde ertesi gün gelip elektriği kapatıyorlar. Üretime fevkalade sekte vuruyor. Çiftçi fevkalade mağdur oluyor. Elektrik ücretlerinin elektrik borçlarının hükümetimize talepte bulundum. Buradan da talebimizi yeniliyorum hasada göre ayarlanması lazım, elektrik borçlarının hasatta tahsil edilmesini talep ediyoruz" dedi.



"Biz çiftçimizi hiçbir zaman satmadık"



"Bizler ziraat odaları olarak çiftçimizi, hiçbir zaman satmadık satmayacağız da satanın satılacağını biliriz" diyen Bayraktar, "Bu yolda hizmeti bir ibadet olarak kabul ederiz. Bu ülkenin sorunlarını aşmanın yolunun çiftçimizin sorunlarını, tarım sektörünün sorunlarını, çözmekten geçtiğini biliyoruz. Biz çiftçimiz için çiftçimizi satmadan mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.



Bayraktar konuşmasının devamında, çiftçilerin bankalara ve kooperatiflere olan borçları ile ilgili hepsinin bir hasatta, ödenmesinin mümkün olmayacağını ifade etti. Çiftçinin üretim aşamasında, kredi karşılığı aldığı mazot gübre ve ilaç gibi girdilerin, faiz oranlarının yüzde 27.5 olduğunu aktaran Bayraktar, "Üreticinin üretim aşamasında kullandığı, gübre ilaç mazot gibi girdilerin kredi karşılığı aldığı, kooperatiflerin faiz oranları yüzde 27.5'lara ulaşmıştır. Genel olarak bu sezon kış aylarının sert geçmesi, bahar aylarında aşırı yağış, ve kuraklık çiftçimizin peşini bırakmamıştır. Hasat sonrası bekleyen kredi taksitlerini ödeme zamanı gelmiş, çoğu çiftçimizin kredi ödeme vadeleri geçmiştir. Üreticimizin bu sene ki kredi borcunun yanı sıra geçen yıldan ertelenen borcu bulunmaktadır. Tüm borçların, bir hasat sezonunda ödeyebilmesi mümkün değildir. Bu nedenle, çiftçimizin borç erteleme talebinin karşılığını bulmasını hükümetimizin borçlarını ertelemesini bekliyoruz" dedi.



Bayraktar daha sonra biçerdövere binerek ilk çeltik hasadını gerçekleştirdi. - EDİRNE