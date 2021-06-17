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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor - Son Dakika

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor

17.06.2021 10:16
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor, System.String[]

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Dünya yüzeyinde her yıl 24 milyar ton toprak, erozyon, çölleşme, kuraklık, iklim değişikliği ve diğer sebeplerden dolayı kaybediliyor.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Dünya yüzeyinde her yıl 24 milyar ton toprak, erozyon, çölleşme, kuraklık, iklim değişikliği ve diğer sebeplerden dolayı kaybediliyor. 24 milyar ton toprak kaybedilmesi her yıl 1,2 milyar insanı yani her yıl Türkiye nüfusunun yaklaşık 14 katı kadar insanı etkiliyor" dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, her geçen yıl artarak devam eden arazi bozunumunu önlemek ve toprağı korumak için küresel boyutta önlemler alınması gerektiğine dikkat çekerek 17 Haziran Dünya Çölleşme ve Kuraklıkla Mücadele Günü'nde farkındalığın daha da artması gerektiğini bildirdi. Çölleşmenin, iklim değişikliği ve insan faaliyetleri gibi çeşitli faktörlerden kaynaklanan arazi tahribatı olduğunu belirten Bayraktar, "Çölleşmeyle mücadele de yerelden küresele topyekün bir iş birliği gerekiyor. Çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle her yıl yaklaşık 24 milyar ton üst toprak tabakası kaybolmaktadır. Bu dünya yüzeyinde her yıl 24 milyar ton toprak, erozyon, çölleşme, kuraklık, iklim değişikliği ve diğer sebeplerden dolayı kaybediliyor. 24 milyar ton toprak kaybedilmesi, her yıl 1,2 milyar insanı yani her yıl Türkiye nüfusunun yaklaşık 14 katı kadar insanı etkiliyor. Yaklaşık 10 milyon kadar insan çölleşme veya arazi tahribatı nedeniyle yaşadıkları bölgeleri terk ederek göç etmek durumunda kalmıştır. Türkiye'nin de içerisinde bulunduğu Akdeniz Bölgesi'nde ise tropik ve subtropik bozkır ekosistemleri önemli ölçüde risk altındadır. Dünya üzerindeki toprakları genişletmek ya da su kaynaklarını artırmak mümkün olmadığına göre bize düşen görev, bu kaynakları kirletmeden, yok etmeden, verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanarak gelecek nesillere, temiz ve verimli olarak bırakmaktır" diye konuştu.

'ARAZİ BOZULUMU ÇÖLLEŞMEYE YOL AÇMAKTADIR'

Bayraktar, Türkiye'nin yüzde 22,5'i yüksek çölleşme, yüzde 50,9'unun ise orta düzeyde çölleşmeye sahip olduğunu söyleyerek, "Türkiye topraklarının toplam alanının yüzde 46'sı yüzde 40'tan fazla eğime, yüzde 62,5'ten fazlası da yüzde 15'in üzerinde eğime sahiptir. Arazi kullanımının büyük bölümünü oluşturan tarım arazilerinin yüzde 59'u, meraların yüzde 64'ü, orman arazilerinin yüzde 54'ü çeşitli şiddette erozyona maruz kalmaktadır. Ülkemizde meydana gelen toprak kayıplarında yüzde 14,26 yağış, yüzde 3,36 toprak, yüzde 47,55 topoğrafya ve yüzde 34,82 bitki örtüsü etkili olmaktadır. Arazi kullanımı açısından değerlendirdiğimizde ise ülkemizde yer değiştiren toprağın yüzde 38,71'i tarım, yüzde 4,17'si orman ve yüzde 53,66'sı da meralarda meydana gelmektedir. Türkiye orman varlığı 22 milyon 740 bin 297 hektar ile ülke yüzölçümünün yüzde 29'udur. Bu alan içerisinde normal kapalı orman alanı 13 milyon 83 bin 510 hektar ile toplam ormanlık alanının yüzde 58'ini, boşluklu kapalı orman alanı ise 9 milyon 659 bin 787 hektar ile toplam ormanlık alanın yüzde 42'sini oluşturmaktadır. Son yıllarda orman alanlarımızda artış olsa da küresel ısınmanın ve iklim değişikliğinin tahribatı göz önüne alındığında bu alanları daha da artırmak gerekiyor."

'DÜNYA VE İNSANLIK TEHLİKE ALTINDADIR'

Bayraktar, "Dünyamız ve insanlığın geleceği çölleşme ve kuraklık yüzünden tehlike altındadır. İklim koşulları, yer şekilleri, toprak özellikleri, bitki örtüsü ve insan etkileşimi gibi nedenler ülkemizi çölleşmeye fazla duyarlı bir ülke durumuna düşürmektedir. Bu nedenle ülkemizde çölleşme ile mücadele ve kuraklığın etkilerini azaltmada acil tedbirlerin alınması gerekir. Ormancılık faaliyetlerinin planlanmasında ve uygulanmasında erozyon riski dikkate alınarak toprağı koruyucu tedbirler uygulanmalı, ormancılık dışı faaliyetlere tahsis edilen alanlarda erozyon ve toprağın korunması için etkin bir denetim yapılmalıdır. Tarım arazilerinde toplulaştırma çalışmaları yapılırken, rüzgar erozyonu görülen alanlarda, rüzgar perdesi, yeşil kuşak ve rekreasyon maksatlı ağaçlandırma alanları planlanmalıdır. Toprakların çoraklaşmasını ve verimliliğin azalmasını önlemek maksadıyla atık sular ve tarımdan dönen drenaj suları, uygun arıtım sağlanmadan tarımda kullanılmamalıdır. Gübre ve pestisit

kullanımlarının mutlak surette toprak ve bitki analiz sonuçlarına dayandırılması için gerekli önlemler alınmalıdır."


TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor

Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Çölleşme, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Her yıl 24 milyar ton toprak kaybediliyor - Son Dakika


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