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TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Markette fiyatı değişmeyen ürün yok - Son Dakika

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Markette fiyatı değişmeyen ürün yok

01.12.2021 15:28

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasım ayında üretici ile market arasındaki farkın 9 kata yaklaştığını belirterek "Fiyatı en fazla artan ürün; markette ve üreticide patlıcan, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ve üreticide limon oldu.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kasım ayında üretici ile market arasındaki farkın 9 kata yaklaştığını belirterek "Fiyatı en fazla artan ürün; markette ve üreticide patlıcan, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ve üreticide limon oldu. Markette fiyatı değişmeyen ürün olmazken, üreticide ise 4 üründe fiyat değişmedi" dedi.

TZOB Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayında üretici ile market arasındaki farkın 9 kata yaklaştığını bildirdi. Üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 790,44 ile limonda yaşandığını belirten Bayraktar, bunu yüzde 309,42 ile kuru soğan, yüzde 246,94 ile mandalina, yüzde 233,42 ile ıspanak, yüzde 224,72 ile havuç, yüzde 220,96 ile portakal, yüzde 220,82 ile elma, yüzde 217,67 ile kabak, yüzde 210, 69 ile de marulun izlediğini belirtti.

'MARKETTEKİ 28 ÜRÜNDE ARTIŞ OLDU'

Bayraktar, "Kasım ayında limon 8,9 kat, kuru soğan 4,1 kat, mandalina 3,5 kat, ıspanak 3,3 kat, havuç, portakal, elma ve kabak 3,2 kat, marul ise 3,1 kat daha fazlaya tüketiciye satıldı. Üreticide 50 kuruş olan limon 4 lira 45 kuruşa, 59 kuruş olan kuru soğan 2 lira 42 kuruşa, 1 lira 82 kuruş olan mandalina 6 lira 30 kuruşa, 1 lira 89 kuruş olan ıspanak 6 lira 31 kuruşa, 2 lira olan havuç 6 lira 49 kuruşa satılmaktadır. Kasım ayında markette 28, üreticide 19 üründe fiyat artışı; markette 10, üreticide 7 üründe fiyat düşüşü oldu. Markette fiyatı değişmeyen ürün olmazken, üreticide ise 4 üründe fiyat değişmedi. Kasım ayında fiyatı en fazla artan ürün markette ve üreticide patlıcan, fiyatı en fazla düşen ürün ise markette ve üreticide limon oldu" dedi.

'EN FAZLA FİYAT ARTIŞI PATLICANDA GÖRÜLDÜ'

Bayraktar, kasımda markette fiyat artışının en fazla yüzde 34,56 ile patlıcanda görüldüğünü belirterek, "Patlıcandaki fiyat artışını yüzde 29,09 ile kuru kayısı, yüzde 25,86 ile sivri biber, yüzde 23,36 ile mısırözü yağı, yüzde 19,74 ile havuç, 18,97 ile yumurta, yüzde 17,89 ile toz şeker, yüzde 17,06 ile fındık (iç), yüzde 16,78 ile tavuk eti, yüzde 14,57 ile kabak, yüzde 14,36 ile nohut, yüzde 12,44 ile ayçiçeği yağı, yüzde 11,66 ile patates, yüzde 7,21 ile elma, yüzde 7,01 ile salatalık takip etti. Markette fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 18,05 ile limon oldu. Limondaki fiyat düşüşünü yüzde 12,97 ile ıspanak, yüzde 9,92 ile marul, yüzde 6,30 ile yeşil mercimek, yüzde 5,76 ile yeşil soğan, yüzde 3,97 ile kuru soğan, yüzde 3,45 ile kuru fasulye, yüzde 2,70 ile zeytinyağı, yüzde 0,8 ise kırmızı mercimek ve yüzde 0,39 ile yeşil fasulye izledi" diye konuştu.

Bayraktar ayrıca gübre fiyatlarındaki artış nedeniyle desteklerin arttırılması gerektiğini vurgulayarak "Ülkemizde ithal enflasyonun ve stokçuluğun panzehri üretimdir. Üretimi artırmaktan başka çaremiz yoktur" ifadelerini kullandı.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Markette fiyatı değişmeyen ürün yok
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Markette fiyatı değişmeyen ürün yok
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Markette fiyatı değişmeyen ürün yok
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Markette fiyatı değişmeyen ürün yok

Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Market, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Markette fiyatı değişmeyen ürün yok - Son Dakika


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