TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ramazanda sofralarda eksik olmayacak - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ramazanda sofralarda eksik olmayacak - Son Dakika Ekonomi

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ramazanda sofralarda eksik olmayacak

6 saat önce

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayının bu yıl, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde idrak edileceğini belirterek, "Sofralarda eksik olmasın diye çiftçimiz tarlada kalacak.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Ramazanda sofralarda eksik olmayacak, System.String[]

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayının bu yıl, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde idrak edileceğini belirterek, "Sofralarda eksik olmasın diye çiftçimiz tarlada kalacak. Çiftçilerimiz, vatandaşlarımızın huzurlu bir şekilde iftar yapabilmeleri ve sağlıklarını koruyabilmeleri için çalışacak. Ramazanda sofralarda hiçbir şey eksik kalmayacak" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı öncesinde yaptığı yazılı açıklamasında, koronavirüsle mücadele edilen bu dönemde, gıda güvenliği ve tarımsal üretimin öneminin daha iyi anlaşıldığını ifade etti. Bayraktar, "Üreticilerimizin 766 ziraat odamız aracılığıyla tespit ettiğimiz sorun ve taleplerini, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ilgili bakanlara ilettik. Tarım sektörünün öncelikli olacağı bir ekonomik paket açıklanmasını bekliyoruz" diye konuştu. Bayraktar, belediyeler ve belediyeler tarafından belirlenen pazarcı esnafının, semtlerde seyyar olarak satış yapması önerisinde bulunarak, ramazan ayında görülebilecek gıda fiyat artışları konusunda uyardı. Bayraktar, "Beklentimiz bütün kesimlerin sorumlu davranması, artan talebin suistimal edilmemesidir" dedi.

ÜRETİCİ MARKET FİYATLARI

Bayraktar, geçen ay sonuna göre markette 26, üreticide 6 üründe fiyat artışı; markette 12, üreticide 13 üründe fiyat düşüşü olduğunu; markette 2, üreticide 13 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi. Ay sonundan bu güne fiyatı en fazla artan ürünün markette domates, üreticide karnabahar olduğunu belirten Bayraktar, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette patlıcan, üreticide ise sivri biber olduğunu belirtti. Ramazan ayı öncesinde üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 541,90 ile lahanada yaşandığında dikkati çeken Bayraktar, fiyat farkının kuru incirde yüzde 390, elmada yüzde 304,50, maydanozda yüzde 295,60, kabakta yüzde 284,29 olduğunu bildirdi. Lahananın 6,4 kat, kuru incirin 4,9 kat, elmanın ve maydanozun 4 kat, kabağın 3,8 kat fazlaya tüketiciye satıldığını vurgulayan Bayraktar, "Üreticide 35 kuruş olan lahana markette 2 lira 25 kuruşa, 13 lira olan kuru incir 63 lira 70 kuruşa, 1 lira 63 kuruş olan elma 6 lira 59 kuruşa, 50 kuruş olan maydanoz 1 lira 98 kuruşa, 1 lira 38 kuruş olan kabak 5 lira 32 kuruşa satılmaktadır" ifadelerini kullandı.

MARKET FİYATLARINDAKİ DEĞİŞİM

Bayraktar, ay sonundan bu güne markette kuru fasulye ve kuru üzüm fiyatında bir değişim meydana gelmezken, fiyat düşüşünün en fazla yüzde 24,87 ile patlıcanda görüldüğünü ifade etti. Bayraktar, ay sonundan bu güne üreticide, pırasa, lahana, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, fındık, zeytinyağı ve süt fiyatında bir değişim meydana gelmezken, yüzde 45,41 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün sivri biber olduğunu belirtti.

Bu yıl ve geçen yıl ramazan ayı öncesindeki fiyatları da değerlendiren Bayraktar; geçen yıl ramazan öncesine göre markette 26, üreticide 14 üründe fiyat artışı; markette 13, üreticide 17 üründe fiyat düşüşü olduğunu bildirdi. Bayraktar, geçen yıl ramazan öncesine göre fiyatı en fazla artan ürünün markette Antep fıstığı, üreticide kırmızı mercimek; fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette pırasa, üreticide lahana olduğunu belirtti.


Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 12:50 Kaynak: DHA

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