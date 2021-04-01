TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Mart ayında üretici ve market fiyat farkı 5 kata ulaştı" - Son Dakika

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: "Mart ayında üretici ve market fiyat farkı 5 kata ulaştı"

01.04.2021 10:28
TZOB Genel Başkanı Bayraktar:

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında üretici ve market fiyat farkının 5 kata ulaştığını savundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında üretici ve market fiyat farkının 5 kata ulaştığını savundu.

Bayraktar, yazılı açıklamasında, TZOB olarak gıda fiyatlarındaki değişimleri takip etmeye devam edeceklerini belirtti.

Üretici ve tüketici fiyatları arasındaki farkın bir türlü kapanmadığına dikkati çeken Bayraktar, mart ayında üretici ve market fiyat farkının 5 kata ulaştığını ileri sürdü.

Martta üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 386,43 ile kuru soğanda yaşandığını aktaran Bayraktar, farkın patateste yüzde 316,25, lahanada yüzde 306, maydanozda 287,50, sütte yüzde 227,47 olduğunu kaydetti. Bayraktar, "Mart ayında markette en fazla fiyat düşüşü yüzde 16,42 ile kabakta görüldü. Bu fiyat düşüşünü yüzde14,49 ile salatalık, yüzde 13,55 ile fındık, yüzde 12,34 ile ıspanak, yüzde 9,83 ile kuru soğan, yüzde 8,14 ile pırasa takip etti." ifadelerini kullandı.

Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 33,67 ile sivri biberde yaşandığının altını çizen Bayraktar, bu fiyat artışını yüzde 17,99 ile karnabahar, yüzde 16,37 ile domates, yüzde 7,98 ile nohut, yüzde 7,07 ile ayçiçeği yağının takip ettiğini belirti.

Üretici fiyatlarında değişim

Bayraktar, martta üreticide havuç, maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir, fındık ve zeytinyağı fiyatında bir değişim meydana gelmediğinin altını çizerek, fiyatı en fazla düşen ürünün yüzde 41,67 ile kuru soğan olduğunu belirtti. Bayraktar, kuru soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 32,48 ile salatalık, yüzde 20 ile patates, yüzde 19,90 ile kabak, yüzde 10,93 ile patlıcan, yüzde 10,71 ile pırasa, yüzde 3,57 ile ıspanak, yüzde 2,33 ile limonun izlediğini aktardı.

Üreticide en fazla fiyat artışının yüzde 30,30 ile sivri biberde görüldüğüne dikkati çeken Bayraktar, bunu yüzde 16,90 ile domates, yüzde 1,95 ile kuzu eti, yüzde 1,74 ile kuru üzüm, yüzde 1,08 ile dana eti, yüzde 0,85 ile karnabahar, yüzde 0,40 ile Antep fıstığının takip ettiğini ifade etti.

Bayraktar, martta üreticide en fazla fiyat artışının görüldüğü sivri biber ve domateste arzın seralardan sağlanmakta olduğuna işaret ederek, hasat edilen ürün miktarındaki azalmanın ve halen ihracatın devam etmesinin fiyatlarda artışa yol açtığını belirtti.

Kuzu ve dana etinde artan yem fiyatlarının, arz ve talepte meydana gelen değişimin fiyat artışına yansıdığının altını çizen Bayraktar, "Kuru soğan, patates ve limonda pandemi nedeniyle lokanta ve otellerin tam kapasite çalışmaması, arz fazlalığı ve talepte yaşanan daralmanın pazarlama sorunlarına yol açması fiyatlarda düşüşe neden olmuştur. Patateste ortalama üretici fiyatı 40 kuruş olsa da Niğde ve Nevşehir'de fiyatlar 20 kuruşa kadar gerilemiştir. Salatalık, kabak ve patlıcanda hasat edilen ürün miktarındaki artış fiyata düşüş olarak yansımıştır. Pırasa, ıspanak ve lahanada talebin düşük olması, marulda artan hava sıcaklıkları ve hasat edilen ürün miktarındaki artış fiyata yansımıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Bayraktar, bazı ürünlerdeki fiyat artışlarında girdi fiyatlarındaki artışın etkili olduğunun altını çizerek, girdi fiyatlarında görülen kur baskısının fiyatları yükselttiğini ifade etti.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Mart ayında üretici ve market fiyat farkı 5 kata ulaştı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Market, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TZOB Genel Başkanı Bayraktar: 'Mart ayında üretici ve market fiyat farkı 5 kata ulaştı' - Son Dakika


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