TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 8 kata ulaştı - Son Dakika

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 8 kata ulaştı

09.04.2021 16:59
TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 8 kata ulaştı, System.String[]

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 8 kata ulaştıTÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyat farkı 8 kata kadar ulaştı.

TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 8 kata ulaştı

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyat farkı 8 kata kadar ulaştı. Daha ramazan girmeden fiyatlardaki bu artışlar spekülatif faaliyetlerin başladığını göstermektedir. Tüm kesimler sorumlu davranmalı, artan talep suistimal edilmemeli, ramazan ayı fırsatçılığı yapılmamalı" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, ramazan ayı öncesi artan gıda fiyatlarıyla ilgili açıklama yaptı. Bayraktar, ramazan ayında vatandaşların gıda ihtiyacının eksiksiz karşılanması ve sağlıklı beslenmenin daha da önem kazandığını söyledi. Pandemi süresince sofralardan gıdanın eksik olmaması ve halkın sağlıklı beslenebilmesi için çiftçilerin var gücüyle çalıştığını belirten Bayraktar, "Ramazan ayı öncesinde üretici ve market fiyat farkı 8 kata kadar ulaşmıştır. Bir önceki ay, üretici market fiyat farkı yaklaşık 5 kata çıkmıştı. Zira üreticilerimiz ürününü düşük fiyata satarken tüketicilerimiz pahalıya tüketmektedir" dedi. Ramazan ayını bu yıl da, pandemi sürecinde idrak edileceğini kaydeden Bayraktar, "Bu nedenle bütün kesimler sağduyulu davranmalı, halkımızın ekmeği ile oynamak isteyen spekülatörlere fırsat verilmemelidir" diye konuştu.

'ARTAN TALEP SUİSTİMAL EDİLMEMELİ'30 Mart-7 Nisan tarihleri arasında geçen 8 günlük süreçte ramazan öncesi değerlendirilen market fiyatlarına göre; 3 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 12 üründe azalma, 25 üründe ise fiyat artışı olduğunu vurgulayan Bayraktar, şunları söyledi: "Daha ramazan girmeden fiyatlardaki bu artışlar spekülatif faaliyetlerin başladığını göstermektedir. Tüm kesimler sorumlu davranmalı, artan talep suistimal edilmemeli, ramazan ayı fırsatçılığı yapılmamalı, tedbirler zamanında alınmalıdır. Ay sonundan bu güne markette yeşil soğan, kuru fasulye ve yeşil mercimek fiyatında bir değişim meydana gelmezken, en fazla fiyat artışı yüzde 25,87 ile karnabaharda yaşandı. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 13,17 ile Antep fıstığı, yüzde 12,52 ile kuru üzüm, yüzde 6,35 ile nohut, yüzde 6,09 ile sivri biber, yüzde 5,75 ile incir, yüzde 5,62 ile pırasa, yüzde 5,26 ile patates, yüzde 5,11 ile pirinç, yüzde 4,60 ile domates, yüzde 3,67 ile kuru soğan takip etti. Fiyat düşüşü en fazla yüzde 5,50 ile mısırözü yağında yaşanmıştır. Mısırözü yağındaki fiyat düşüşünü ise yüzde 3,89 ile patlıcan, yüzde 3,66 ile maydanoz, yüzde 2,53 ile salatalık, yüzde 1,47 ile elma izledi."'EN FAZLA FİYAT FARKI PATATESTE'Üretici fiyatlarında ise; 8 günlük süreçte 15 üründe fiyat değişimi görülmediğini, 9 üründe azalma, 8 üründe ise fiyat artışı meydana geldiğini aktaran Bayraktar, şöyle dedi: "Ay sonundan bugüne üreticide, sivri biber, havuç, maydanoz, yeşil soğan, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru üzüm, kuru incir, zeytinyağı, süt ve dana eti fiyatında bir değişim meydana gelmezken, yüzde 45 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürün patates olmuştur. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 33,33 ile ıspanak, yüzde 27,27 ile patlıcan, yüzde 20 ile kuru soğan yüzde 16,67 ile pırasa, yüzde 16,35 ile salatalık, yüzde 6,82 ile marul, yüzde 6,54 ile kabak, yüzde 1,96 ile yumurta takip etmiştir. Üreticide en fazla fiyat artışı ise yüzde 26,32 ile karnabaharda görüldü. Karnabahardaki fiyat artışını yüzde 16,81 ile domates, yüzde 13,39 ile limon, yüzde 12,50 ile lahana, yüzde 10,87 ile kuru kayısı izledi."8 günlük süreçte Ramazan öncesi üretici ve market arasındaki en fazla fiyat farkının yüzde 695,45 ile patateste yaşandığını kaydeden Bayraktar, "Bu fiyat farkı kuru soğanda yüzde 532,14, maydanozda yüzde 274, lahanada yüzde 260 ıspanakta yüzde 242,67, marulda 240,9 olmuştur. Marketlerde patates 8 kat, kuru soğan 6,3 kat, maydanoz 3,7 kat, lahana 3,6 kat, ıspanak 3,4 kata satılmaktadır. Üreticide 22 kuruş olan patates 1 lira 75 kuruşa, 28 kuruş olan kuru soğan 1 lira 77 kuruşa, 50 kuruş olan maydanoz 1 lira 87 kuruşa, 75 kuruş olan lahana 2 lira 70 kuruşa, 1 lira 50 kuruş olan ıspanak 5 lira 14 kuruşa,1 lira 54 kuruş olan marul 5 lira 25 kuruşa satılmaktadır" dedi.

Görüntü Dökülmü: -Bayraktar'ın açıklaması

ANKARA, -


Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Ramazan, Market, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel TZOB Genel Başkanı Bayraktar: Üretici ve market arasındaki fiyat farkı 8 kata ulaştı - Son Dakika


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