TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar'dan Yüce'ye ziyaret

TZOP Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'yi ziyaret etti.



Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı. Genel Başkan Bayraktar ve heyete teşekkür ederek sözlerine başlayan Başkan Ekrem Yüce, "Sakarya; mümbit toprakları ile tarımda örnek bir şehir. Şehrimiz tarım potansiyelinin farkındayız ve bu yönde kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ziraat Odalarımızla da iş birliğinin şehrimiz tarım geleceğine büyük katkı sunacağına inanıyorum. Daha önce de Ziraat Odalarıyla birlikte çok özel ve güzel çalışmalara imza attık. Üreticilerimiz için de önemli bir faktör odalarımızın etkin çalışmalarıdır. Rabbim iş birliği içerisinde Sakaryamızın tarım verilerini üst noktalara taşımayı nasip etsin" dedi.



Sakarya'nın tarım geleceği parlak olacak



Sakarya'da tarım başlığında önemli projeler için kolları sıvadıklarını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, "Şehrimiz tarım geleceği hep masamızın üzerinde. Projelerimiz için hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Akyazı Kuzuluk'ta topraksız seracılık çalışmamız olacak. Uygulamalı Tarımsal Eğitim Merkezi de ülkemiz tarım sektöründe örnek gösterilecek. Ayrıca Melen İsale Hattı üzerinde arıcılık faaliyetleri ve yeni yaşam alanları oluşturacağız. Biz; üreticimizin ve çiftçimizin yanındayız. İnşallah Ziraat Odalarımızla birlikte Mısırözü Yağı Fabrikasını kurmak için ortak bir paydada buluşacağız. Birlikteğimizle Sakarya tarımında geleceğe taşınacak projelere imza atacağız" diye konuştu.



Dipten gelen bir dalga gibi



Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, "Sakarya'nın tarım sektöründe çiftçiye yapmış oldukları yarımlardan dolayı ben öncelikle Başkanımıza teşekkür ediyorum. Her zaman tarım ile iç içe olmuş Ekrem Yüce'nin Sakarya'ya kazandıracağı çalışmalar çok önemli olacaktır. Birlikte Sakarya'da daha iyi işler yapmak adına önemli projeler gerçekleştireceğiz. Bizler yapmış olduğumuz araştırmalar ile Sakarya'daki tarımının mevcut durumu, kaynakları ve neler yapılabileceği ile ilgili gerekli çalışmaları hazırladık. Sakarya'nın tarım potansiyelini harekete geçirmek için dipten gelen bir dalga misali bütün ilçelerimizdeki potansiyeli değerlendireceğiz" şeklinde konuştu.



Sakarya için ne yapabiliriz



Konuşmasına devam eden Bayraktar, "Gıdanın çok önem kazandığı bu zamanda tüketim alışkanlıkları değişti. Et, süt tüketmeyen ülkeler bu gıdaları tüketmeye başladı. Bu değişen dengelerden dolayı gıda fiyatları da artış gösterdi. Biz inşallah sadece kendi gıda güvencesini sağlayan bir ülke değil aynı zamanda dünyaya ihracat yapan ülke olmayı hedefliyoruz. Bu arada Sakarya'nın tarım potansiyelini harekete geçirmek demek bu gelişmeye katkı sağlamaktır. Ziraat odaları olarak bu manada çalışmalarımıza ağırlık vermekteyiz. Bugün ziyaretimiz asıl nedeni Sakarya için birlikte ne yapabiliriz sorusuna cevap bulmaktır. Vali Bey'le de bu konu hakkında görüştük. İnşallah Büyükşehir Belediyemiz ve Ziraat Odaları olarak ortak akılla hareket ederek Sakarya'nın tarımına birlikte hizmet edeceğiz. Sayın Başkanımızın bu sektörün içinde gelmesi bizler için çok büyük bir şans. İnşallah çalışmalarımız şehrimiz için hayırlarla sonuçlanır" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA