TZOB, mart ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı - Son Dakika
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TZOB, mart ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

6 saat önce

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürünün ise, markette yeşil soğan, üreticide patlıcan olduğunu bildirdi.

TZOB, mart ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı, System.String[]

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, mart ayında fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürünün ise, markette yeşil soğan, üreticide patlıcan olduğunu bildirdi.

TZOB Başkanı Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, mart ayı üretici-market fiyatlarını değerlendirdi. Bayraktar, üretici ve market arasındaki fiyat farkına dikkat çekerek, "Lahana 5,7 kat, kuru incir 5 kat, havuç 3,7 kat, kuru kayısı 3,6 kat, patlıcan ve nohut ise 3,5 kat fazlaya tüketiciye satılıyor. Üreticide 35 kuruş olan lahana markette 2 liraya, 13 lira olan kuru incir 64 lira 93 kuruşa, 80 kuruş olan havuç 2 lira 94 kuruşa, 11 lira olan kuru kayısı 39 lira 69 kuruşa, 1 lira 82 kuruş olan patlıcan 6 lira 43 kuruşa, 2 lira 89 kuruş olan nohut 10 lira 23 kuruşa satılmaktadır" dedi.

'FİYAT ARTIŞI LİMONDA YAŞANDI'

Bayraktar, mart ayında markette 23, üreticide 7 üründe fiyat artışı, markette 16, üreticide 17 üründe fiyat düşüşü olduğunu, markette 3, üreticide 10 üründe fiyatın değişmediğini bildirdi. Bayraktar, fiyatı en fazla artan ürünün markette limon, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürünün ise markette yeşil soğan, üreticide patlıcan olduğunu belirtti. Bayraktar, "Yeşil soğandaki fiyat düşüşünü yüzde 30,56 ile salatalık, yüzde 24,26 ile patlıcan, yüzde 23,48 ile karnabahar, yüzde 23,04 ile domates, yüzde 21,85 ile kabak, yüzde 7,77 ile ıspanak, yüzde 6,24 ile marul izledi. Markette en fazla fiyat artışı ise yüzde 55,63 ile limonda yaşandı. Limondaki fiyat artışını yüzde 51,06 ile patates, yüzde 50,87 ile kuru soğan, yüzde 37,15 ile sivri biber, yüzde 33,24 ile mandalina, yüzde 15,66 ile portakal, yüzde 9,87 ile kuru incir, yüzde 9,37 ile yeşil mercimek, yüzde 7,74 ile maydanoz, yüzde 6,05 ile dana eti, yüzde 5,63 ile kuzu eti, yüzde 4,62 ile kırmızı mercimek, yüzde 4,02 ile elma takip etti" diye konuştu.

'ÜRETİCİ DE FİYATI DÜŞEN ÜRÜN PATLICAN'

Mart ayında üreticide, pırasa, elma, kuru fasulye, nohut, kırmızı mercimek, yeşil mercimek, pirinç, kuru kayısı, kuru incir ve zeytinyağı fiyatında bir değişim meydana gelmezken, yüzde 64,84 azalmayla fiyatı en fazla düşen ürünün patlıcan olduğunu belirten Bayraktar, "Patlıcandaki fiyat düşüşünü yüzde 50 ile kabak, yüzde 48,33 ile salatalık ve domates, yüzde 28,13 ile yeşil soğan, yüzde 27,27 ile havuç, yüzde 20,63 ile karnabahar, yüzde 17,63 ile yumurta, yüzde 16 ile lahana, yüzde 13,64 ile mandalina, yüzde 12,68 ile Antep fıstığı, yüzde 12,50 ile portakal, yüzde 10,71 ile ıspanak, yüzde 8,33 ile maydanoz, yüzde 6,45 ile marul izledi. Üreticide en fazla fiyat artışı yüzde 214,29 ile kuru soğanda görüldü. Kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 78,57 ile patates, yüzde 12,99 ile sivri biber, yüzde 8 ile limon, yüzde 6,73 ile dana eti, yüzde 6,14 ile kuzu eti, yüzde 0,95 ile süt takip etti" dedi.

'KOVİD-19 DANIŞMA KURULU OLUŞTURULMALI'

Bayraktar, bu süreçte gıda güvenliğinin aksamaması ve üreticilerin tarlada kalmaya devam etmesi için üretimin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. Üreticilerin sorunlarının çözüme kavuşturulması gerektiğini söyleyen Bayraktar, şunları kaydetti:

"Üreticilerimizin Ziraat Bankası başta olmak üzere bankalara ve Tarım Kredi Kooperatiflerine olan borçları, faizleri silinerek uzun vadeli olarak ertelenmelidir. Üreticilerimizin elektrik, sulama ücretleri ve sosyal güvenlik prim borçlarının ertelenmesi sağlanmalıdır. Koronavirüs salgını nedeniyle ithalatta yaşanan kısıtlama, mevsim itibarıyla gübre kullanımının artması ve kur fiyatlarındaki artışlara bağlı olarak üre gübresi fiyatlarında ocak ayından bugüne yüzde 17,2 oranında artış yaşanmıştır. Bu artış üreticimizin yeterince gübre kullanamamasına neden olacak, bunun sonucunda üretimde verim ve kalite kayıpları yaşanacaktır. Gübre fiyatları biran önce makul seviyelere çekilmeli, denetimler artırılmalıdır. Koronavirüsle mücadele sürecinde tarım sektörü ve üreticilerin zarar görmemesi, gıda tedarikinin aksamaması için önlemlerin alınmasını sağlayacak olan Kovid-19 Danışma Kurulu hızlı bir şekilde oluşturulmalıdır. Kurulda Tarım ve Orman Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı gibi kamu kurumları, üretici örgütleri ve üniversiteler yer almalıdır."


Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Odaları Birliği, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.04.2020 12:38 Kaynak: DHA

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