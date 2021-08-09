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TZOB orman yangınları nedeniyle yardım kampanyası başlattı - Son Dakika

TZOB orman yangınları nedeniyle yardım kampanyası başlattı

09.08.2021 09:53
TZOB orman yangınları nedeniyle yardım kampanyası başlattı, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), orman yangınlarında zarar gören çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yanan alanların ağaçlandırılması için ziraat odalarının da katılımıyla yardım kampanyası başlattı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), orman yangınlarında zarar gören çiftçilerin ihtiyaçlarının karşılanması ve yanan alanların ağaçlandırılması için ziraat odalarının da katılımıyla yardım kampanyası başlattı.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin, birçok bölgede art arda çıkan orman yangınlarıyla sarsıldığını ifade etti.

Bundan önceki felaketlerde olduğu gibi bugün de devlet-millet iş birliğiyle yaraların sarılacağını belirten Bayraktar, "Yangınlarda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Orman yangınlarında ciğerlerimiz yandı." ifadelerini kullandı.

Bayraktar, TZOB koordinasyonunda, Türkiye'nin dört bir yanındaki il ve ilçelerde faaliyet gösteren 763 ziraat odasının katılımıyla yangından zarar gören çiftçiler ve yanan orman alanlarının ağaçlandırılması için yardım kampanyası başlattıklarını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Ziraat odası başkanlarımızın da katıldığı hasar tespit heyetleri, yangınlardan etkilenen çiftçilerimizin en başta hayvan varlıkları olmak üzere evleri, müştemilatları, ekili ve dikili alanları, seraları, traktörleri, tarım alet ve makinelerinin zararlarıyla ilgili tespitlerini sürdürüyor."

"Her daim desteklerimizi sürdüreceğiz"

Ülke genelindeki ziraat odalarının, yangının çıktığı günden itibaren yangın bölgelerindeki odalar vasıtasıyla afetten zarar gören çiftçilerin acil ihtiyaçlarını gidermek üzere seferber olduğuna işaret eden Bayraktar, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimizin temel ihtiyaçları ile birlikte özellikle hayvancılık yapan çiftçilerimizin hayvanları için gerekli yem, saman ve ot gibi ihtiyaçlarını da karşılamaya devam ediyorlar. Yardım kampanyasından elde edilecek gelirle çiftçilerimizin yaralarını sarmaya ve ağaçlandırmaya katkı sağlamaya çalışacağız. TZOB ve ziraat odalarımız olarak imkanlarımız ölçüsünde her daim desteklerimizi sürdüreceğiz."

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Mevla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TZOB orman yangınları nedeniyle yardım kampanyası başlattı - Son Dakika


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