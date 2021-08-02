Üye Girişi
TZOB, temmuz ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı - Son Dakika

TZOB, temmuz ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

02.08.2021 11:11
TZOB, temmuz ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı, System.String[]

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında markette 26, üreticide 17 üründe fiyat artışı yaşandığını, markette 9 üreticide 9 üründe ise fiyat düşüşü olduğunu bildirdi.

TÜRKİYE Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında markette 26, üreticide 17 üründe fiyat artışı yaşandığını, markette 9 üreticide 9 üründe ise fiyat düşüşü olduğunu bildirdi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, temmuz ayında üretici ve market arasındaki fiyat farkının en fazla yüzde 259 ile patlıcanda yaşandığını söyledi. Fiyat farkının salatalıkta yüzde 216, kabakta yüzde 206, nohutta ve maydanozda yüzde 200 olduğunu belirten Bayraktar, "Bu rakamlara baktığımızda patlıcan 3,6 kat, salatalık 3,2 kat, kabak 3,1 kat, nohut ve maydanoz 3 kat fazlaya tüketiciye satıldığı görüldü. Üreticide 1 lira 22 kuruş olan patlıcan markette 4 lira 38 kuruşa, 1 lira 40 kuruş olan salatalık 4 lira 43 kuruşa, 1 lira 41 kuruş olan kabak 4 lira 31 kuruşa, 4 lira 35 kuruş olan nohut 13 lira 7 kuruşa ve 60 kuruş olan maydanoz 1 lira 80 kuruşa satıldı. Temmuz ayında markette 26, üreticide 17 üründe fiyat artışı; markette 9, üreticide 9 üründe fiyat düşüşü yaşandı. Markette ve üreticide ise, 7 üründe fiyat değişmedi. Fiyatı en fazla artan ürün markette karpuz, üreticide kuru soğan, fiyatı en fazla düşen ürün markette çilek ve üreticide patates oldu" diye konuştu.

'FİYATI EN FAZLA ARTAN ÜRÜN SOĞAN'

Temmuz ayında markette en fazla fiyat artışının yüzde 57 ile karpuzda görüldüğünü kaydeden Bayraktar, şunları söyledi:

"Karpuzdaki fiyat artışını yüzde 47 ile kuru soğan, yüzde 27 ile salatalık, yüzde 21 ile taze fasulye, yüzde 20 ile şeftali, yüzde 16 ile domates, nohut, kırmızı mercimek ve yüzde 15 ile patates takip etti. Marketteki en fazla fiyat düşüşü yüzde 17 ile çilekte yaşandı. Çilekteki fiyat düşüşünü yüzde 16 ile kiraz, yüzde 8 ile marul, yüzde 4 ile patlıcan, yüzde 3 ile yeşil soğan, yüzde 2 ile pirinç ve zeytinyağı izledi. Temmuz ayında markette kuru kayısı, kuru incir, kuru üzüm, fındık içi, Antep fıstığı, yumurta ve toz şeker fiyatında ise bir değişim meydana gelmedi. Temmuz ayında üreticide en fazla fiyat düşüşü yüzde 33 ile patateste yaşandı. Patatesteki fiyat düşüşünü yüzde 12 ile maydanoz, yüzde 7 ile şeftali ve kuru kayısı, yüzde 4 ile havuç ve yumurta, yüzde 2 ile patlıcan izledi. Patates, maydanoz, şeftalide fiyat düşüşünün nedeni hasadın yoğunlaşmasından kaynaklanıyor. Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan oldu, bu fiyat yeni sezona aittir. Fiyat artışı sezon sonu olmasından, kuraklıktan dolayı yeterli ürün olmamasından ve talepteki artıştan kaynaklanmaktadır. Karpuzda ise Adana ve bazı bölgelerde hasadın bitmesi nedeniyle arzdaki yavaşlama ve yaz aylarındaki talep artışı etkili olmuştur. Limonda ihracattaki artış ve depolardaki ürünün azalması fiyat artışına yol açtı. Sivri biber, taze soğan, salatalık, çilek ve domateste fiyat artışı ihracat ve yurtiçi talep artışından meydana geldi. Kırmızı mercimek ve yeşil mercimekte kuraklıktan dolayı ürün arzının düşmesi fiyat artışında rol oynadı."

'KURAKLIK RİSKİNE KARŞI KALICI ÖNLEMLER ALINMALI'

Bayraktar ayrıca, dünyada ve Türkiye'de kuraklık riskine karşı bilimsel, ciddi ve kalıcı önlemlerin alınmaması halinde kısa zamanda gıda güvencesinden bahsedilemez duruma gelinebileceğini söyledi. Üretici ülkelerden ucuz buğday, et, süt ve diğer ürünleri temin etme imkanının bir süre sonra kalmayacağını ya da yüksek maliyetlere almak zorunda kalınacağını belirten Bayraktar, şunları kaydetti:

"Bu ülkelerden alım yaptığımızda sadece ürün ithalatı yapmış olmayacağız, 'gıda enflasyonu' da ithal etmiş olacağız. Gerçekleşme ihtimali çok fazla olan bu durum ülkemizdeki birçok insanımızın gıdaya ulaşamaması demektir. Sulanmayan alanların sulamaya açılması başta olmak üzere yapısal sorunlara odaklanmalı, eskiyen sulama kanalları yenilenmeli, basınçlı sulama sistemleri yaygınlaştırılmalı, kuraklığa dayanıklı tür ve çeşitler desteklenerek bölgelere göre ürün desenleri oluşturulmalıdır. Ayrıca üreticilerimizin bu dönemde zaten yüksek olan elektrik ve su maliyetleri daha da artacağı için ivedi olarak elektrik ve sulama ücretlerinde indirime gidilmeli, üreticilerimize de verilen destekler artırılmalıdır. Bu tedbirler sayesinde ülkemizi başkalarına muhtaç etmeyen üreticilerimizin toprağı terk etmelerinin önüne geçmeliyiz. Kuraklığa bağlı yaşanan su kıtlığı sonucunda ihtiyaçlarımızı karşılamayan üretimle karşı karşıya kalırız. Bu yüzden suyu tarımda en tasarruflu şekilde kullanmanın yollarından biri olan modern sulama sistemlerine üreticilerimiz daha fazla teşvik edilmelidir."


- Ankara
TZOB, temmuz ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı

Ziraat Odaları Birliği, Şemsi Bayraktar, Türkiye, Market, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi TZOB, temmuz ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu 11:32 Gece nöbetinde acı ölüm! İtfaiye erinin cansız bedenini santrale gelen arkadaşları buldu Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu 11:26 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada 11:22 Bebek arabası caddede hareket etti, anne kımıldayamadı! Korkutan olay kamerada
Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın 11:15 Yangın bölgesinden konuşan Haluk Levent, yardım konusunda uyardı: Sistemsiz yardım yapmayın Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor 11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı 11:04 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak 10:52 Kritik kabine bugün toplanıyor! Aşı olmak istemeyenlere karşı uygulanması muhtemel 3 önlem konuşulacak Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan 10:33 Fahrettin Altun'dan sosyal medyada başlatılan "Help Turkey" kampanyasına ilginç tepki

Son Dakika Haberleri
11:29 Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam
11:25 Türkiye'nin birçok ilinde elektrik kesintisi yaşandığı söylemleri sosyal medyada olay oldu
11:17 Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor
11:08 Yeni haftaya düşüşle başlayan altının gram fiyatı 489 liradan işlem görüyor
11:07 Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış
11:03 Filenin Sultanları, Rusya'yı devirerek çeyrek final için büyük avantaj sağladı
11:00 Darbe yapmakla suçlanan Tunus Cumhurbaşkanı'ndan dikkat çeken açıklama: 460 iş insanı kamunun 4.8 milyar dolarını çaldı
10:58 Avrupa'daki temsilcilerimiz için kura günü! F.Bahçe ve G.Saray'ın eşleşme ihtimali güçlü
10:56 Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı
10:29 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanan Mete Gazoz, yurda dönüşünde konfetilerle karşılandı
130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum 130 yangın kontrol altına alındı, 7 noktada yangınlar devam ediyor! İşte il il son durum         
11:33
Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam Fatih Terim'den dikkat çeken açıklamalar: Ben oy verdiğim başkanla çalışmam         
11:30
AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı AK Parti, Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek yaptığı "Katar" paylaşımını gelen yoğun tepkiler üzerine kaldırdı         
11:24
Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor Düşüşüne devam eden dolar 8,41'den işlem görüyor         
11:18
Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu Yangınlarda 7 kişinin yaşamını yitirdiği Manavgat'ta terk edilmiş bir motosiklette molotof düzeneği bulundu         
11:14
Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış Günlerdir aranan üniversiteli Azra ölü bulundu! Cani adam, önce tecavüz etmiş sonra parçalamış         
11:07
Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı Tarık Soner ile nikah masasına oturan manken Şenay Akay, güzelliğiyle hayran bıraktı         
10:56
Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu Pavyonda gelen yüklü hesap cinayetle bitti! 19 yaşındaki genç göğsünden vuruldu         
10:40
Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim Kenan Doğulu ve Burcu Biricik'ten rest geldi: Yanan yere otel yapılırsa kalmayacağım, şarkı söylemeyeceğim         
10:27
Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor Psikolog İrem Oturaklıoğlu, sosyal medyadaki yangın paylaşımlarını ele aldı: Bir tarafın içi yanıyor, bir taraf limonatayla serinliyor         
09:56
Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali Arka Sokaklar'ın Pınar'ı İstanbul'u terk edip, çocuk sahibi oldu! İşte son hali         
00:28
Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü Arkadaşlarıyla pikniğe giden genç kadın kazara vurularak öldü         
21:56
Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı Çukur dizisiyle ünlenen Alperen Duymaz yangın söndürme çalışmalarına katıldı         
20:21
Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi Norveç'ten sonra Fransa Plaj Hentbolu Kadın Milli Takımı da bikini giyme zorunluluğuna tepki gösterdi         
19:56
Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi Yangının sembol fotoğrafındaki genç kız konuştu: Zaman değişse de kadınlarımız hiç değişmedi         
19:10
Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz Konya'da katledilen 7 kişilik ailenin akrabası etnik provokasyonlara yanıt verdi: Kimse bizi ayıramaz         
17:45
Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı Olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz'a 'Sünnet'li tebrik! Cübbeli Ahmet Hoca sosyal medyadan paylaştı         
15:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.08.2021 11:38:34. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TZOB, temmuz ayı üretici-market fiyatlarını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement