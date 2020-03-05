TZOB, Van'daki depremzede besicilere 300 yemlik gönderdi - Son Dakika
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TZOB, Van'daki depremzede besicilere 300 yemlik gönderdi

23 dakika önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki iki depremin en fazla hissedildiği Van'ın Başkale ilçesindeki depremzede besicilere, 300 yemlik gönderdi.

TZOB, Van'daki depremzede besicilere 300 yemlik gönderdi, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB), İran'ın Hoy kentinde meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki iki depremin en fazla hissedildiği Van'ın Başkale ilçesindeki depremzede besicilere, 300 yemlik gönderdi.

1265 ahırın yıkıldığı ve 3 bini aşkın hayvanın telef olduğu Başkale'nin Özpınar, Gelenler, Güvendik ve Kaşkol mahallelerinde hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı ekiplerince kurulan çadırlara yerleştirildi.

Van Ziraat Odaları İl Koordinasyonunun girişimleri sonucu TZOB'un ilk etapta gönderdiği 300 yemlik depremzede besicilere teslim edildi.

Başkale Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Akkaya, yaptığı açıklamada, depremin olduğu ilk andan itibaren bölgedeki çiftçilerle irtibat halinde bulunduklarını söyledi.

Depremde nedeniyle ilçede hasarın büyük olduğunu belirten Akkaya, "Depremde 4 köyümüz yerle bir oldu, yüzlerce ahırımız yıkıldı ve 4 bine yakın hayvan telef oldu. Ankara TZOB ile yaptığımız görüşmede ilk etapta yemlik ihtiyacımız olduğunu belirttik. Küçükbaş hayvanların en acil ihtiyacı yemlikti. Gönderilen 300 yemliği çiftçilerimize dağıtıyoruz." diye konuştu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Başkale, İran, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.03.2020 09:22 Kaynak: AA
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