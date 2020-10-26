TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması

26.10.2020 12:43
TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bugün fındıkta fiyat istikrarının oluşmasının, TMO'nun devrede olmasından kaynaklandığını söyledi.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, bugün fındıkta fiyat istikrarının oluşmasının, TMO'nun devrede olmasından kaynaklandığını söyledi.

Soydan, oda binasında gazetecilere yaptığı açıklamada, Toprak Mahsulleri Ofisinin fındık üreticileri adına önemli bir kurum olduğunu belirtti.

Fındıktan hem üreticilerin hem de diğer sektör temsilcilerinin en iyi şekilde kazandığını kaydeden Soydan, TMO'nun son yıllarda üreticiler ve sektörün ayakta durması açısından, özellikle de fiyat istikrarı oluşması yönünden çok önemli bir görev yaptığına işaret etti.

Soydan, son iki yıldır hasattan önce fiyatların açıklanmasının çok yerinde olduğuna dikkati çekerek bundan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TZOB Yönetim Kurulu Başkanı Şemsi Bayraktar'a teşekkür etti.

TMO'nun artık fındığı benimsediğini dile getiren Soydan, "Bu sezon oluşan taban fiyatı ofis açıklamıştı. Yapılan açıklamanın ardından çok kısa sürede serbest piyasa TMO'nun taban fiyatının üzerine çıktı. Ardından süreç en iyi şekilde devam etti. Bugün fındıkta fiyat istikrarının oluşması TMO'nun devrede olmasından kaynaklanmaktadır." diye konuştu.

Soydan, son günlerde serbest piyasada oluşan fiyatlarda yumuşama olduğunu, gelecek günlerde fiyatların yeniden artmasını beklediklerini ifade etti.

Üreticilerden bu noktada daha sabırlı olmalarını isteyen Soydan, "Zaten 25 liraya fındığını satmayan üretici, bu fiyatın altında oluşan rakamlardan ürününü satmaz. Kimse panik olmasın, telaşa kapılmasın. Sonuçta TMO'nun da açıkladığı bir taban fiyat var. Bizim üreticilerden beklentimiz fındığını elinde tutmaya devam etmesidir." dedi.

Soydan, fındık piyasasını en iyi şekilde takip ettiklerini belirterek üreticilerin de süreci en iyi şekilde takip ederek ürünlerini buna göre pazara indirmeleri tavsiyesinde bulundu.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Toprak Malzemeleri Ofisi, Yönetim Kurulu, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, fındık fiyatlarını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


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