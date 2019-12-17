TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ertaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KARS - Son Dakika
Son Dakika Güncel TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ertaş AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - KARS - Son Dakika

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ertaş AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - KARS

6 saat önce

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu Adem Ertaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ertaş, AA muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği, haber, yaşam ve spor kategorilerindeki fotoğraflar hakkında bilgi aldı.

Fotoğrafları tek tek inceleyen Ertaş, haber kategorisinde Hakan Burak Altunöz'ün "Sarıkamış şehitleri anısına", yaşam kategorisinde Cem Genco'nun "Luceyn'in 'yüzü' Türkiye'de gülüyor" ve spor kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Çıldır Gölü'nde kış şöleni" başlıklı fotoğraflarına oy verdi.

Ertaş, fotoğrafların anlamlı olduğunu ifade ederek, oylama yaparken zorlandığını söyledi.

Seçtiği üç fotoğrafın da kategorilerinde birinci olması temennisinde bulunan Ertaş, "Fotoğrafların hepsi birbirinden güzel, oy kullanırken duygusal ve anlam taşıyan fotoğraflara oy verdik. AA muhabirlerinin ellerine sağlık inşallah hak eden kazanır." dedi.

TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ertaş AA'nın Yılın Fotoğrafları oylamasına katıldı - KARS

Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 01:52 Kaynak: AA
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