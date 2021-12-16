TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Ertaş, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Doğu Anadolu Bölge Sorumlusu da olan Kars Ziraat Odası Başkanı Adem Ertaş, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ertaş, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği "haber", "yaşam" ve "spor" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

Yaşam kategorisinde İsmail Kaplan'ın "Mutluluk gözyaşları" fotoğrafına oy veren Ertaş, haberde Amer Shallodi'nin "Orantısız güç", sporda ise Ali Atmaca'nın "Engelli basketbolcunun sevinci" başlıklı karelerini seçti.

Ertaş, oylamanın ardından yaptığı açıklamada, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olduğunu belirterek, "Yaşam kategorisinde ilk defa oyuncak alan teyzenin gözleri dolması bizleri de duygulandırdı. Haber kategorisinde İsrail askerlerinin orantısız güç kullanarak bir çocuğu gözaltına alınması, yapılan şiddet içimizi burktu. Spor kategorisinde ise engelli bir basketbolcunun sırt üstü düşerken yaşadığı sevince oy verdik, onun sevinci bizleri de mutlu etti. Anadolu Ajansını teşekkür ediyoruz her yıl bu yarışmayı düzenlediği için, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz ellerine sağlık." dedi.