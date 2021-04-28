TZOB Yönetim Kurulu Üyesi Soydan'dan fındık üreticilerine "tam kapanma sürecini değerlendirin" çağrısı

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Arslan Soydan, tam kapanma sürecinin, fındıkta verim ve kalitenin artırılması için önemli fırsat olduğunu söyledi.

Soydan, AA muhabirine, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında 29 Nisan-17 Mayıs'ta uygulanacak tam kapanmanın fındık üretimine önemli katkısı olabileceğini ifade etti.

Bölgede Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üreticilerin kapanma sürecinde bahçelerine giderek bakım yapabileceğini belirten Soydan, üreticilerin bu süreci çok iyi değerlendirmesini istedi.

Soydan, şu anda fındıkta gübreleme, ilaçlama ve zararlılarla mücadele dönemi olduğuna dikkati çekerek, "Üreticilerimizin tam kapanma döneminde bahçesiyle yakından ilgilenmesi fındıkta verim ve kalitenin önemli oranda artmasını sağlayacaktır." dedi.

Üreticilerin işçilerin yapacağı işi kendisi yapacağından dolayı maliyet açısından da karlı olacağını kaydederek, bu yönden de tam kapanmanın üreticilere avantaj sağlayacağını vurguladı.

Üreticileri, bahçelerinde salgın kurallarına göre çalışmaları uyarısında da bulunan Soydan, bu sürecin en iyi şekilde atlatılması için herkesin elinden geleni yapması gerektiğini söyledi.

Soydan, ÇKS belgesi almak için başvuruların devam ettiğini de sözlerine ekledi.