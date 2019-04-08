Son Dakika Haberleri: U-12 Muğla Tüfad Karması 6'ncı Futbol Şenliğine Hazır

U-12 Muğla Tüfad Karması 6'ncı Futbol Şenliğine Hazır

4 dakika önce

TÜFAD Genel Merkezi tarafından profesyonel takımların alt yapılarına ve Genç Milli takıma futbolcu kazandırmak amacıyla TÜFAD Şubelerimiz arasında bölgelerindeki Amatör takımlar taranarak oluşturulan 47 TÜFAD karması 'TÜFAD 6'ncı geleceğin yıldızları' futbol şenliği başlıyor.

U-12 Muğla Tüfad Karması 6'ncı Futbol Şenliğine Hazır, System.String[]
TÜFAD Genel Merkezi tarafından profesyonel takımların alt yapılarına ve Genç Milli takıma futbolcu kazandırmak amacıyla TÜFAD Şubelerimiz arasında bölgelerindeki Amatör takımlar taranarak oluşturulan 47 TÜFAD karması 'TÜFAD 6'ncı geleceğin yıldızları' futbol şenliği başlıyor.

Toplam 47 takım 564 sporcuyla Antalya'da TÜFAD '6'ncı Geleceğin Yıldızları' futbol şenliğine TÜFAD Muğla karması Teknik Sorumlu Sabri Çetin yönetiminde son hazırlıklarını tamamladı. 13-16 Nisan tarihlerinde Antalya'da yapılacak olan Futbol Şenliği için geri sayım başladı. TÜFAD Genel Merkez Genel Sekreteri ve Muğla Şube Başkanı Alaaddin Naganlu yaptığı açıklamada; "Genel Merkezimiz tarafından 6'ncısı yapılan bu şenlikte bu güne kadar Türkiye genelinde 3 bin çocuğumuz bu şenlikte yer aldı. Bunlardan 2 bin 200 çocuğumuz profesyonel takımlarımızın altyapılarına kazandırıldı ve 21 çocuğumuz halen U-14 ve U-15 Milli takım kadrosunda yer almaktalar. Muğla olarak şenliğin hepsine katılım sağladık. Muğla TÜFAD Karmamızdan bugüne kadar 10 çocuğumuz süper lig dahil profesyonel takımlarımızın altyapılarına transfer oldu. TÜFAD olarak Türk futboluna bu organizasyonlarımızla katkıda bulunuyoruz" dedi.

U-12 Muğla TÜFAD karmasında Serkan Acar (Ekol 2017), Emir J.Ayhan (Marmaris Gençlikspor), Yalın.D.Dönmez (Ortaca Esnafspor), Muhammet Ali Polat(Ortakent Yahşispor), Ata Devrim Gökmen (Milas Gençlikspor), Enes Arda Şahin (Marmaris Gençlikspor), Ercan Çulha (48 Çağdaş), Vurkan Şemen (Saburhanespor), Onur Can Akyol(Marmaris Gençlikspor), Mete Akkuş (Dalaman Belediyspor) Mehmet Güven (Marmaris Gençlikspor), Ercan Uzunkaya (Bodrum 1923 Spor) - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 03:41 Kaynak: İHA

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