U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı - Son Dakika

U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı

13.10.2020 14:36
U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı, System.String[]

YÜREĞİR Belediyesi'nin düzenleyip Adana Demirspor, Adanaspor, Adana Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Yüreğir Belediye Spor takımlarının katıldığı tek devreli lig usulü 'U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası' başladı.

YÜREĞİR Belediyesi'nin düzenleyip Adana Demir spor, Adanaspor, Adana Gençlerbirliği Spor Kulübü ve Yüreğir Belediye Spor takımlarının katıldığı tek devreli lig usulü 'U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası' başladı.

Adana Gençlerbirliği Tesisleri'nde Yüreğir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Kocaispir'in başlama vuruşu ile açılışı yapılan U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası'nda Adana Demirspor Kulübü ile Yüreğir Belediye Spor, Adana Spor ile Adana Gençlerbirliği takımları karşılaştı. İlk maçlarda Adana Demirspor, Yüreğir Belediye Spor'u 3-0, Adana Gençlerbirliği ise Adanaspor'u 3-0 mağlup etti.

16 Ekim Cuma günü saat 15.30'da yapılacak karşılaşmaların ardından 19 Ekim Pazartesi oynanacak son maçlarla turnuva tamamlanmış olacak.BAŞKAN KOCAİSPİR'DEN TESİS MÜJDESİTurnuvanın açılış töreninde konuşan Başkan Kocaispir, şunları söyledi:

"Biz Yüreğir Belediyesi olarak bir buçuk yıldan beri hep sporun ve sporcu kardeşlerimizin yanında olduk. Sadece futbol değil diğer branşlarda da sporcularımızı desteklemeye gayret gösterdik. Spor çocuklarımızı, gençlerimizi hem ruhen hem fiziken geliştiriyor. Onları takım oyununa, birlikte iş başarma arzusuna sevk ediyor. Her yıl amatör spor kulüplerimize malzeme desteğinde bulunuyoruz. Şimdi tesis noktasında da bir atılım içerisindeyiz. Kısmet olursa 1 adet yarı olimpik yüzme havuzu, 2 gençlik merkezi, 10 semt sahası, 2 kapalı antrenman sahası ihalelerimiz yapıldı, süreç başlıyor. Bundan sonra gördüğümüz her boş yeri spor ve sporcunun hizmetine sunacağız. 4 takımımıza da başarılar diliyorum. İyi olan kazansın."

U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı
U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı
U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı
U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı
U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı

Fatih Mehmet Kocaispir, Yüreğir, Futbol, Adana, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı - Son Dakika Spor

YORUMLAR

Son Dakika

Bu yıl 2 ton üretilen Anzer balı, kilosu bin liradan satışa çıkarıldı Spotify, Türkiye'de hizmet vermeye devam etmek için lisans alacak ve temsilcilik açacak 82 yaşındaki adam önce tartıştığı eşini vurdu, sonra da kafasına sıktı TFF'nin kararı sonrası Fenerbahçe maçını izleyecek kişi sayısı maksimum 999 olacak İngiliz futbolu, ligdeki takım sayısını 18'e düşürmek için çalışmalara başladı Mahkeme konkordato ilan eden Pamukkale Turizm için kararını verdi: Seferlere devam edecek Ordu'da 1 öğrenci ve öğretmende koronavirüs tespit edildi, bütün sınıf karantinaya alındı Lastik patlaması sonucunda gerçekleşen kaza, baba ile oğlunu ayırdı
Sevgilisi karısına Sevgilisi karısına "Seni aldatıyorum" mesajı atınca gözü döndü! Önce boynunu kırdı, sonra boğdu         
15:17
Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı Arkeologlar şaşkın! Telefonu andıran 2 bin 100 yıllık gizemli keşif büyük heyecan yarattı         
15:10
Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı Hava ve deniz suyu sıcaklığı eşitlendi, tatilciler soluğu plajda aldı         
15:09
Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı Canlı yayında gergin dakikalar! Bakan Çavuşoğlu, İsveçli mevkidaşıyla kameralar önünde atıştı         
14:43
Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı Her şey bir anda oldu! Taksiden inen şahıs, birkaç saniye içinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atladı         
14:33
Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti Falcao, Diagne ile birlikte oynamak istediğini Fatih Terim'e iletti         
13:54
Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı Hamileyken bile dövmüş! Acımadan eşinin saçlarını yolan cani koca utanmadan bir de karısını suçladı         
13:39
Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi Gökçek'ten Arınç'a ağır gönderme: Parsel parsel lafını Bülent yedi         
12:47
Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi Büyükçekmece Gölü'nde su samuru görüntülendi         
11:46
Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı Genç kızın şüpheli ölümü! Evinde en son sevgilisi ve 3 erkek arkadaşı vardı         
10:37
Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu Giyimi ve konuşmasıyla dikkat çeken köy muhtarı sosyal medyada fenomen oldu         
10:27
Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı Yazlık evde prezervatif ve iç çamaşırı bulunca 35 yıllık eşine boşanma davası açtı         
09:17
Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor Trabzonlu ustanın dayanıklı olsun diye kamyon jantından ürettiği kuzineler yok satıyor         
09:10
Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor Sıfır otomobil, ikinci el pazarında daha pahalıya satılıyor         
09:05
Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! Sihirli Annem'in Çilek'i aşık oldu! "İyi ki doğdun" notuyla sevgilisini paylaştı         
08:52
Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor Yuva yıkmakla suçlanan Tuğçe Tayfur'dan sert çıkış: Kasetlerin ortalıkta dolaşıyor         
08:52
ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı ABD'li fenomen, Türk erkeklerinin taciz mesajlarına maruz kalınca Türkçe paylaşım yaptı         
00:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2020 15:57:13. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: U-13 Fatih Mehmet Kocaispir Turnuvası başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei