U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası Karabük'te

U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası 18-23 Şubat tarihleri arasında Karabük
'te başlıyor
Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şampiyonanın 18-23 Şubat tarihleri arasında yapılacağını belirtilerek, " Ankara Çankaya
Spor Kulübü, Ankara Çözüm Gençlik Spor Kulübü, Bartın
Altuğ Spor Kulübü, Bartın Atasu Sporları Kulübü, Bolu
Artı Akademi Spor Kulübü, Eskişehir
Gelişim Spor Kulübü, Kastamonu
Basketbol Spor Kulübü, Karabük Sağlıkspor Kulübü, Kırıkkale
Gücü Spor Kulübü, Samsun Bahçeşehir
Okulları Spor Kulübü, Samsun İlkadım
55 Gençlik Spor Kulübü, Zonguldak
Mehmet Çelikelliler Spor Kulübü ve Zonguldak Ted
Kolejliler olmak üzere 13 takım ve 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek olan U-14 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası müsabakaları teknik toplantı ve kura çekiminin yapılmasının ardından 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında 2 bin 500 kişilik Yeni Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Şampiyonaya tüm spor severlerimiz ve halkımız davetlidir" denildi. - KARABÜK