Son Dakika Haberleri: U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası Karabük'te

U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası Karabük'te

53 dakika önce

14 Erkekler Basketbol Şampiyonası 18-23 Şubat tarihleri arasında Karabük'te başlıyorKarabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şampiyonanın 18-23 Şubat tarihleri arasında yapılacağını belirtilerek, " Ankara Çankaya Spor Kulübü, Ankara Çözüm Gençlik Spor Kulübü, Bartın...

U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası Karabük'te, System.String[]
U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası 18-23 Şubat tarihleri arasında Karabük'te başlıyor

Karabük Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şampiyonanın 18-23 Şubat tarihleri arasında yapılacağını belirtilerek, " Ankara Çankaya Spor Kulübü, Ankara Çözüm Gençlik Spor Kulübü, Bartın Altuğ Spor Kulübü, Bartın Atasu Sporları Kulübü, Bolu Artı Akademi Spor Kulübü, Eskişehir Gelişim Spor Kulübü, Kastamonu Basketbol Spor Kulübü, Karabük Sağlıkspor Kulübü, Kırıkkale Gücü Spor Kulübü, Samsun Bahçeşehir Okulları Spor Kulübü, Samsun İlkadım 55 Gençlik Spor Kulübü, Zonguldak Mehmet Çelikelliler Spor Kulübü ve Zonguldak Ted Kolejliler olmak üzere 13 takım ve 200 sporcunun katılımı ile gerçekleşecek olan U-14 Erkekler Basketbol Bölge Şampiyonası müsabakaları teknik toplantı ve kura çekiminin yapılmasının ardından 18-23 Şubat 2019 tarihleri arasında 2 bin 500 kişilik Yeni Spor Salonunda gerçekleştirilecek. Şampiyonaya tüm spor severlerimiz ve halkımız davetlidir" denildi. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 15.02.2019 07:17 Kaynak: İHA

basketbol, Karabük, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Ücretli Poşet Uygulamasında Yeni Tartışma: Marketlerin Yaptığı Kar, Haksız Kazanç Erdoğan, Kapadokya'daki Kaçak Yapılar İçin Talimatı Verdi: Hepsini Yıkın

Erdoğan Müjdeyi Verdi! Ankara ve İstanbul'un Ardından Bursa'da da Tanzim Satış Başlıyor Prof. Dr. Ersoy: Marmara'da 10 Yıl İçinde 7'den Büyük Deprem Olabilir
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.2.2019 20:10:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: U-14 Erkekler Basketbol Şampiyonası Karabük'te
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]