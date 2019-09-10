Son Dakika Haberleri: U-14 Ligi'nde 4. hafta sona erdi
Son Dakika Spor Haber

U-14 Ligi'nde 4. hafta sona erdi

1 saat önce

Kayseri U-14 Futbol Liginde haftasonu oynanan maçlar ile 4. Hafta tamamlandı.

U-14 Ligi'nde 4. hafta sona erdi, System.String[]

Kayseri U-14 Futbol Liginde haftasonu oynanan maçlar ile 4. Hafta tamamlandı. Oynanan 8 maçta toplam 33 gol atıldı.


Bu sezon iki ayrı grupta 16 takımın Play-Off yarışı verdiği U-14 Futbol Ligi'nde hafta sonu toplam 8 karşılaşma oynandı. Bol gollü maçların geçtiği haftada takımlar tam 33 kez fileleri havalandırdı. Haftanın en farklı galibiyetini Kayserigücü'nü 6-0 mağlup eden İncesu Erdemspor elde etti. Geride kalan haftalar sonunda A Grubu'nda 9 puanlı OSB Atletikspor averaj ile liderliği elinde bulundururken aynı puandaki Erkiletspor ise ikinci sırada bulunuyor. B grubunda ise yoluna kayıpsız devam eden Kocasinan Şimşekspor 12 puan lider konumda. Bu takımı 10 puan ile Kayseri Şekerspor takip ediyor. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 11:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Manchester City 1 milyar euroluk kadrosuyla tarihe geçti
İstiklal'de elektrik mühendisi Halit'i öldürenlere baronun atadığı avukat, dosyayı iade etti Eşini 46 yerinden bıçaklayan cani koca, can çekişmesini izlemiş Oyuncu Süleyman Turan'ın 2 gün önce evinde hayatını kaybettiği ortaya çıktı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.9.2019 13:17:00. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: U-14 Ligi'nde 4. hafta sona erdi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]