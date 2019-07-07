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U-14 turnuvasının şampiyonu Van Trabzonspor

1 saat önce

Trabzonspor bünyesinde faaliyet gösteren futbol okullarının katılımıyla Artvin'de gerçekleştirilen 'Geleneksel Futbol Okulları Turnuvasında' Van Trabzonspor U-14 takımı oynadığı 5 maçta attığı 15 göle karşılık gol yemeden namağlup turnuvanın lideri oldu.

U-14 turnuvasının şampiyonu Van Trabzonspor, System.String[]
Trabzonspor bünyesinde faaliyet gösteren futbol okullarının katılımıyla Artvin'de gerçekleştirilen 'Geleneksel Futbol Okulları Turnuvasında' Van Trabzonspor U-14 takımı oynadığı 5 maçta attığı 15 göle karşılık gol yemeden namağlup turnuvanın lideri oldu.

Bu yıl 2'ncisi düzenlenen Trabzonspor Geleneksel Futbol Okulları Turnuvası -5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Artvin'in Borçka ilçesinde gerçekleştirildi. 118 maçın oynandığı turnuvada Trabzonspor bünyesinde faaliyet gösteren 23 futbol okulu ve toplamda 54 futbol takımı katıldı. U-11, U-12, U-13 ve U-14 yaş kategorilerinde 665 bordo-mavili sporcunun mücadele ettiği turnuvada yaklaşık 125 futbolcu velisi ve 73 kişilik teknik ekip yer aldı. Turnuva ile ilgili konuşan Van Trabzonsporlular Derneği Yönetim Kurlu Başkanı Erhan Öner, "Artvin ilinde yapılan Türkiye geneli Trabzonspor futbol okulları turnuvasına katılan takımımız 5'te 5 yaparak 15 gol atıp hiç gol yemeden lider bitirdik. Bu nedenle takımımızı tebrik ediyorum Bize destek veren Gürpınar Belediye Başkanımız Hayrullah Tanış'a, Van Vali Yardımcımız Faruk Bülent beye, Vural İnal'a, Birol Duman'a, Murat Rakap'a, Murat Demirel'e, Süleyman Özgenç'e, Muhammed Semih Duman'a ve tüm yönetim deki arkadaşlarıma teşekkür ederim" dedi.

Van ekibinin karşılaştığı maçlar ve skorları;

Van Trabzonspor: 8 - İzmir Trabzonspor: 0, Van Trabzonspor: 2 - Ordu Trabzonspor: 0, Van Trabzonspor: 3 - Yusufeli Trabzonspor: 0, Van Trabzonspor: 1 - Giresun Trabzonspor: 0 ve Van Trabzonspor: 1- Sürmene Trabzonspor: 0 - VAN
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:15 Kaynak: İHA
Trabzonspor, Futbol, Artvin, Van, Spor
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