Son Dakika Haberleri: U-15 Türkiye Futbol Şampiyonası Başlıyor

U-15 Türkiye Futbol Şampiyonası Başlıyor

1 saat önce

2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 6'şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11-14 Nisan 2019, 4 grupta ise 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak.

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2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 6'şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11-14 Nisan 2019, 4 grupta ise 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak. Kayseri'yi temsil edecek olan iki takımın mücadele edeceği grup merkezleri de belli oldu.

1.Kademe müsabakaları İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Balıkesir, Kütahya, Eskişehir, Aydın, Muğla, Denizli, Adana, Aksaray, Osmaniye, Kahramanmaraş, Van, Siirt, Artvin, Kırıkkale, Çankırı, Ordu ve Bayburt illeri olmak üzere 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanacak. Bu turda Kayseri'yi OSB Atletikspor ile Kocasinan Şimşekspor takımları temsil edecek. OSB Atletikspor ilk kademe maçlarını 17-20 Nisan tarihleri arasında Adana'da oynayacak. Bu Grupta'ta OSB Atletikspor'un yanı sıra Mersin (2), Hatay, Aksaray ve Osmaniye takımları bulunacak. Kocasinan Şimşekspor ise 11-14 Nisan tarihleri arasında Ankara(2), Çankırı, Yozgat ve Kırşehir takımlarının bulunduğu Kırıkkale Grubu'nda maçlarını oynayacak.

İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacaktır. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:17 Kaynak: İHA

Türkiye, Spor
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