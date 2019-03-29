U-15 Türkiye Futbol Şampiyonası Başlıyor
1 saat önce
2018-2019 sezonu U15 Türkiye Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 6'şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11-14 Nisan 2019, 4 grupta ise 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak.
2018-2019 sezonu U15 Türkiye
Şampiyonası 1.Kademe müsabakaları 6'şar takımlı 17 grupta ve 5 takımlı 1 grupta 11-14 Nisan 2019, 4 grupta ise 17-20 Nisan 2019 tarihlerinde oynanacak. Kayseri
'yi temsil edecek olan iki takımın mücadele edeceği grup merkezleri de belli oldu.
1.Kademe müsabakaları İstanbul
, Kırklareli
, Kocaeli
, Sakarya
, Yalova
, Balıkesir
, Kütahya
, Eskişehir
, Aydın
, Muğla
, Denizli
, Adana
, Aksaray, Osmaniye
, Kahramanmaraş
, Van
, Siirt
, Artvin
, Kırıkkale
, Çankırı
, Ordu
ve Bayburt
illeri olmak üzere 22 grup merkezinde 131 takımın katılımıyla oynanacak. Bu turda Kayseri'yi OSB
Atletikspor ile Kocasinan
Şimşekspor takımları temsil edecek. OSB Atletikspor ilk kademe maçlarını 17-20 Nisan tarihleri arasında Adana'da oynayacak. Bu Grupta'ta OSB Atletikspor'un yanı sıra Mersin
(2), Hatay
, Aksaray ve Osmaniye takımları bulunacak. Kocasinan Şimşekspor ise 11-14 Nisan tarihleri arasında Ankara(2), Çankırı, Yozgat
ve Kırşehir
takımlarının bulunduğu Kırıkkale Grubu'nda maçlarını oynayacak.
İkinci kademe müsabakaları, birinci kademede grup birincisi olan 22 takımın katılımıyla 4 ayrı grup merkezinde final müsabakaları ise ikinci kademede grup birincisi olan 4 takımın katılımıyla oynanacaktır. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 03:17 Kaynak: İHA
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