Son Dakika Haberleri: U-17 Ligi A Grubu'nda maçlar sona erdi
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U-17 Ligi A Grubu'nda maçlar sona erdi

1 saat önce

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda maçlar sona erdi.

U-17 Ligi A Grubu'nda maçlar sona erdi, System.String[]

Kayseri U-17 Futbol Ligi A Grubu'nda maçlar sona erdi. Grupta ilk üç sırayı alan takımlar Play-Off oynama hakkı kazandı.


Bu sezon 8 takımın kıyasıya mücadele ettiği bu grupta ilk üç sırayı alan takımlar isimlerini Play-Off'a yazdırdı. Tek devreli lig usulüne göre oynanan grupta bu sezon Kayseri Şekerspor, Talasgücü Belediyespor, Kayserigücü, Gençlerbirliği, Talas Anayurtspor, Argıncık Esnafspor, Kayseri İdman Yurdu ve Hacılar Erciyesspor takımları mücadele etti. Son maçlar sonunda Kayseri Şekerspor liderliği alırken, Talasgücü Belediyespor ikinci, Kayserigücü ise üçüncü sırayı alarak Play-Off oynama hakkı kazandı. B Grubu'nda ise son iki hafta maçları sonunda Play-Off oynayacak takımlar belli olacak. - KAYSERİ

Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 10:41 Kaynak: İHA
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