Son Dakika Haberleri: U-17 Ligi'nde son iki hafta
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U-17 Ligi'nde son iki hafta

1 saat önce

Bu sezon 2 ayrı grupta 17 takımın mücadele ettiği Kayseri U-17 Futbol liginde son iki haftaya girildi.

U-17 Ligi'nde son iki hafta, System.String[]

Bu sezon 2 ayrı grupta 17 takımın mücadele ettiği Kayseri U-17 Futbol liginde son iki haftaya girildi.


Gruplarında ilk üç sırayı alan takımların Play-Off oynayacağı ligde 6. hafta maçları oynandı. Geride kalan haftalar sonunda A Grubu'nda Talasgücü Belediyespor, Kayseri Şekerspor ve Kayserigücü takımları Play-Off biletini aldı. Bu grupta son iki hafta prestij maçları oynanacak. B Grubu'nda ise heyecan devam ediyor. OSB Atletikspor, 13 puan ve averaj ile lider durumda bulunurken, aynı puana sahip Kocasinan Şimşekspor ikinci sırada yer alıyor. 12 puanlı Anadolu Yıldızları ve aynı puana sahip Trabzon 3861spor'un yanısıra 10 puanı bulunan Erkiletspor'un Play-Off şansı devam ediyor.


Bu sezon 6 takımın oynayacağı Play-Off grubunda ilk sırayı alan takım Kayseri'yi U-17 Türkiye Şampiyonası'nda temsil edecek. - KAYSERİ

Kayseri Şekerspor, Kayseri, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.09.2019 01:36 Kaynak: İHA
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