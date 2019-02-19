Son Dakika Haberleri: U-17 Play-Off Maçları Başlıyor

U-17 Play-Off Maçları Başlıyor

1 saat önce

Kayseri U-17 Ligi Play-Off maç programı belli oldu.

U-17 Play-Off Maçları Başlıyor, System.String[]
Kayseri U-17 Ligi Play-Off maç programı belli oldu.

A-B Gruplarını gruplarında başarıyla tamamlayan 6 takım Play-Of'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Kayseri şampiyonu olan takım Türkiye Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacak.

23-24 Şubat 2019 tarihinde oynanacak olan 1.hafta maçları ile başlayacak.

1.Hafta

Erkiletspor-Talasgücü Belediyespor

Kayseri Yolspor- Kocasinan Şimşekspor

Kayseri Atletikspor-Kayseri Şekerspor

2.Hafta

Talasgücü Belediyespor-Kayseri Yolspor

Kayseri Şekerspor-Erkiletspor

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Atletikspor

3.Hafta

Talasgücü Belediyespor-Kayseri Şekerspor

Kayseri Yolspor-Kayseri Atletikspor

Erkiletspor-Kocasinan Şimşekspor

4.Hafta

Kayseri Atletikspor-Talasgücü Belediyespor

Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor

Kayseri Yolspor-Erkiletspor

5.Hafta

Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor

Erkiletspor-Kayseri Atletikspor

Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 09:10 Kaynak: İHA

Kayseri Şekerspor, Kayseri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


14 Yaşındaki Kıza Cinsel İstismarda Bulunan Sapık, "Evlenecektik" Diye Kendisini Savundu Yorgunluktan Yere Çöken Atını Kırbaçlayıp Tekmeleyen Sahibi, Vatandaşların Tepkisini Çekti

Polonya'da Hakemin Kırmızı Kart Hareketi, Futbolcuyu Şoke Etti Süper Ligin Lideri Başakşehir'i Tribünde Sadece 1 Taraftar Destekledi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.2.2019 10:38:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: U-17 Play-Off Maçları Başlıyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]