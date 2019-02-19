U-17 Play-Off Maçları Başlıyor

Kayseri
U-17 Ligi Play-Off maç programı belli oldu.
A-B Gruplarını gruplarında başarıyla tamamlayan 6 takım Play-Of'ta şampiyonluk mücadelesi verecek. Kayseri şampiyonu olan takım Türkiye
Şampiyonasında mücadele etmeye hak kazanacak.
23-24 Şubat 2019 tarihinde oynanacak olan 1.hafta maçları ile başlayacak.
1.Hafta
Erkiletspor-Talasgücü Belediyespor
Kayseri Yolspor- Kocasinan
Şimşekspor
Kayseri Atletikspor-Kayseri Şekerspor
2.Hafta
Talasgücü Belediyespor-Kayseri Yolspor
Kayseri Şekerspor-Erkiletspor
Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Atletikspor
3.Hafta
Talasgücü Belediyespor-Kayseri Şekerspor
Kayseri Yolspor-Kayseri Atletikspor
Erkiletspor-Kocasinan Şimşekspor
4.Hafta
Kayseri Atletikspor-Talasgücü Belediyespor
Kocasinan Şimşekspor-Kayseri Şekerspor
Kayseri Yolspor-Erkiletspor
5.Hafta
Talasgücü Belediyespor-Kocasinan Şimşekspor
Erkiletspor-Kayseri Atletikspor
Kayseri Şekerspor-Kayseri Yolspor - KAYSERİ