Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı - Son Dakika

Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı

16.12.2020 16:24
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı, System.String[]

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu Bölgesel Kros Ligi U-18 1. Kademe Yarışmaları, Isparta İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TÜRKİYE Atletizm Federasyonu Bölgesel Kros Ligi U-18 1. Kademe Yarışmaları, Isparta İl Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Süleyman Demirel Üniversitesi Botanik Parkı'nda gerçekleştirilen yarışlara Antalya, Konya, Karaman, Burdur, Denizli, Afyonkarahisar, İzmir illerinden gelen 41 erkek, 26 kız olmak üzere toplam 47 sporcu katıldı. Sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele verdi. Yarışların sonunda U-18 erkeklerde Aydın Efeler Spor Kulübü birinci, Denizli Aka Spor Kulübü ikinci ve Aydın Hizmetleri ve Spor Kulübü üçüncü oldu. U-18 kızlarda Konya İl Karması birinciliği, Isparta Bölgespor Kulübü ikinciliği ve Karaman İl Karması ise üçüncülüğü elde etti.

DERECEYE GİREN FERDİ SPORCULARU-18 erkeklerde birinci Cuma Özcan (Aydın), ikinci Savaş Dayan (Denizli), üçüncü Celaletin Karaaslan (Konya) oldu. U-18 kızlarda birinci Ebrar Sinem Çelen (Konya), ikinci İrem Erol (Isparta) ve üçüncü Suda Güleş (Isparta) oldu.Dereceye giren takım ve sporculara kupa ve madalyaları Spor Faaliyetleri Birimi Şube Müdürü Hakan Çelebioğlu, Atletim İl Temsilcisi Sibel Yılmaz, antrenörler ve hakemler tarafından takdim edildi.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürü Murat Gevrek, uzun bir aradan sonra ulusal spor organizasyonuna ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, dereceye giren sporculara başarılar diledi.


Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı
Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı

Isparta, Denizli, Karaman, Konya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Atletizm U-18 Bölgesel Kros Ligi Yarışları Isparta'da yapıldı - Son Dakika Spor


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